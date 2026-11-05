Benfica x Lech Poznan: onde assistir, horário e escalações
Benfica x Lech Poznan: pela 4ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
A bola volta a rolar na Liga Europa 2026/27. O Benfica recebe o Lech Poznan nesta quinta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela quarta rodada da fase de liga da competição. Os portugueses chegam com 100% de aproveitamento e dividem a liderança, enquanto os poloneses somam apenas um ponto e buscam a primeira vitória para seguir na disputa por uma vaga nos playoffs das oitavas de final. A partida terá transmissão da CazéTV, no YouTube. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Benfica chega embalado por seis vitórias consecutivas e divide a liderança da Liga Europa, com nove pontos em três partidas. Na campanha continental, os Encarnados venceram Milan, Celtic e Omonia. Pelo Campeonato Português, a equipe vem de resultados positivos contra Alverca e Santa Clara.
Para o duelo no Estádio da Luz, o técnico Marco Silva não poderá contar com Clément Lenglet e Leandro Barreiro, ambos lesionados. Enzo Barrenechea, por outro lado, está recuperado e volta a ficar à disposição.
O Lech Poznan, atual bicampeão polonês, lidera o campeonato nacional, mas vive situação complicada na Liga Europa. Com apenas um ponto, a equipe ocupa a parte de baixo da tabela. Até aqui, perdeu para Crystal Palace e Bayer Leverkusen, ambos por 4 a 0, e empatou em 1 a 1 com o Sunderland na rodada passada. Além disso, foi eliminada recentemente da Copa da Polônia por um clube da terceira divisão.
Ficha técnica
BENFICA X LECH POZNAN
🏆 Competição: 4ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2026/27
📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal
📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações
Benfica (Técnico: Marco Silva): Trubin; Bah, Tomás Araújo, Circati e El Karouani; Manu Silva e Aursnes; Lukébakio, Sudakov e Echeverri; Jhon Durán.
Lech Poznan (Técnico: Niels Frederiksen): Lis; Joel Pereira, Skrzypczak, Yegbe e Gurgul; Murawski, Kozubal e Patrik Walemark; Pablo Rodríguez, Bengtsson e Yannick Agnero.
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