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Benfica x Lech Poznan: onde assistir, horário e escalações

Benfica x Lech Poznan: pela 4ª rodada da Liga Europa 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 05:30
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Liga Europa 2026/2027 - Benfica x Lech Poznan
Onde assistir ao vivo a partida entre Benfica e Lech Poznan pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

A bola volta a rolar na Liga Europa 2026/27. O Benfica recebe o Lech Poznan nesta quinta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela quarta rodada da fase de liga da competição. Os portugueses chegam com 100% de aproveitamento e dividem a liderança, enquanto os poloneses somam apenas um ponto e buscam a primeira vitória para seguir na disputa por uma vaga nos playoffs das oitavas de final. A partida terá transmissão da CazéTV, no YouTube. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video.

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Ficha do jogo

SLB
LPO
Campeonato
Liga Europa 2026/2027
Data e Hora
05/11/2026, 17:00
Local
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) - Lisboa
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Benfica chega embalado por seis vitórias consecutivas e divide a liderança da Liga Europa, com nove pontos em três partidas. Na campanha continental, os Encarnados venceram Milan, Celtic e Omonia. Pelo Campeonato Português, a equipe vem de resultados positivos contra Alverca e Santa Clara.

Para o duelo no Estádio da Luz, o técnico Marco Silva não poderá contar com Clément Lenglet e Leandro Barreiro, ambos lesionados. Enzo Barrenechea, por outro lado, está recuperado e volta a ficar à disposição.

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O Lech Poznan, atual bicampeão polonês, lidera o campeonato nacional, mas vive situação complicada na Liga Europa. Com apenas um ponto, a equipe ocupa a parte de baixo da tabela. Até aqui, perdeu para Crystal Palace e Bayer Leverkusen, ambos por 4 a 0, e empatou em 1 a 1 com o Sunderland na rodada passada. Além disso, foi eliminada recentemente da Copa da Polônia por um clube da terceira divisão.

Ficha técnica

BENFICA X LECH POZNAN

🏆 Competição: 4ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2026/27

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

Benfica (Técnico: Marco Silva): Trubin; Bah, Tomás Araújo, Circati e El Karouani; Manu Silva e Aursnes; Lukébakio, Sudakov e Echeverri; Jhon Durán.

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Lech Poznan (Técnico: Niels Frederiksen): Lis; Joel Pereira, Skrzypczak, Yegbe e Gurgul; Murawski, Kozubal e Patrik Walemark; Pablo Rodríguez, Bengtsson e Yannick Agnero.

Liga Europa 2026/2027 - Benfica x Lech Poznan
Onde assistir ao vivo a partida entre Benfica e Lech Poznan pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

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