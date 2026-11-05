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Milan x Ferencváros: onde assistir, horário e escalações

Milan x Ferencváros: pela 4ª rodada da Liga Europa 2026/2027.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/11/2026 07:45
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Liga Europa 2026/2027 - Milan x Ferencvárosi
Onde assistir ao vivo a partida entre Milan e Ferencvárosi pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Milan recebe o Ferencváros nesta quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), em confronto válido pela Uefa Europa League. As duas equipes chegam motivadas por grandes triunfos em seus campeonatos nacionais no último compromisso: o time rossonero vem embalado após superar a rival Internazionale por 3 a 1 no clássico italiano, enquanto os visitantes bateram o Paksi por 2 a 0 na liga húngara. A partida terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video.

O duelo coloca em campo equipes em busca de consolidação no torneio europeu. O AC Milan tenta usar a força de San Siro e a moral elevada após a vitória no Derby della Madonnina para engrenar de vez na competição continental, onde busca recuperação na tabela. Do outro lado, o Ferencváros desembarca em Milão atravessando grande fase e tenta surpreender o gigante italiano fora de casa para manter sua invencibilidade e seguir firme na zona de classificação.

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Como chegam as equipes

As duas equipes se enfrentam de forma inédita na história das competições europeias. AC Milan e Ferencváros nunca se cruzaram em jogos oficiais, marcando um confronto inédito no retrospecto internacional e na Uefa Europa League.

O AC Milan vive momento de oscilação na temporada, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos no geral. Na Europa League, a campanha exige atenção: em três partidas, soma uma vitória e duas derrotas (quatro gols marcados e cinco sofridos), tendo o meia Alphadjo Cisse como principal destaque ofensivo, com três gols no torneio. Jogando em seus domínios, a equipe balançou as redes nos últimos quatro jogos, mas foi vazada nas últimas três apresentações em casa. O técnico rossonero chega com elenco completo e sem nenhum desfalque confirmado por lesão ou suspensão.

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O Ferencváros chega para o confronto em momento iluminado na temporada, ostentando quatro vitórias consecutivas, 20 jogos de invencibilidade e balançando as redes há 18 partidas seguidas no geral. Na Europa League, os números impressionam com uma campanha invicta de nove vitórias e dois empates (25 gols marcados e oito sofridos), impulsionada por Kristoffer Zachariassen (seis gols no torneio) e Barnabás Varga (dez gols na temporada). Longe de seus domínios, o time húngaro não perde há dez jogos, marcando gols nas últimas 13 partidas fora de casa. Para a partida, terá as baixas de Franko Kovacevic (lesionado), além de Bence Otvos, Barnabás Nagy e Gergo Szécsi (não elegíveis).

Onde assistir a Milan x Ferencváros

  • Competição: Liga Europa (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Giuseppe Meazza, Milano
  • Onde assistir: Amazon Prime Video
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Escudo-MILAN
MIL
ferencváros escudo
FER
4ª rodada
Liga Europa
Data e Hora
05/11/2026, 14:45
Local
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Escalações prováveis

Milan
Técnico: Ruben Amorim
M. Maignan; S. Diawara, S. Pavlović, K. De Winter e Mario Gila; C. Pulisic, L. Modrić e Y. Musah; A. Rabiot, D. Moreira e Gonçalo Ramos.

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Ferencvárosi
Técnico: B. Borbély
D. Radnóti; N. Zohoré, M. Gómez, O. Nagy e C. O'Dowda; Á. Madarász, Á. Nagy e K. Zachariassen; V. Birmančević, B. Yusuf e D. Arzani.

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