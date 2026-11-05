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Câmara do Rio marca audiência sobre projeto de reforma de Laranjeiras, sede do Fluminense

Encontro será realizado na sede tricolor, na terça-feira (10), para discutir proposta que também contempla o CT Carlos Castilho

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 16:51
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Bandeirinha do Fluminense nas Laranjeiras
Sede do Fluminense, nas Laranajeiras (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro realizará, na próxima terça-feira (10), às 10h, uma audiência pública para discutir o projeto de lei complementar que prevê a transferência do potencial construtivo da sede do Fluminense. O encontro acontecerá no Estádio Manoel Schwartz, em Laranjeiras.

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A audiência será conduzida conjuntamente pelas comissões de Assuntos Urbanos e de Esporte, Lazer e Eventos. O tema é o Projeto de Lei Complementar 87/2025, que propõe uma operação urbana para viabilizar melhorias no patrimônio do clube. A discussão faz parte da tramitação da proposta e não representa sua aprovação.

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Projeto contempla Laranjeiras e CT

Apresentada em novembro de 2025, a proposta busca permitir que o Fluminense negocie direitos de construção com empresas interessadas em utilizá-los em outras áreas autorizadas da cidade. A arrecadação seria destinada à revitalização do estádio e da sede social, além de obras no CT Carlos Castilho.

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Entre os objetivos divulgados pelo clube está a conclusão da estrutura de hotelaria do centro de treinamento. Em abril deste ano, o presidente Mattheus Montenegro se reuniu com o prefeito Eduardo Cavaliere e o presidente da Câmara, Carlo Caiado, para tratar do projeto. Também participaram Ricardo Tenório, vice-presidente tricolor, e Hugo Leal, vice de Relações Institucionais.

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A ampliação do CT também tem como objetivo aproximar o sub-20 do elenco profissional. No planejamento divulgado, a categoria, que treina em Xerém, passaria a realizar atividades no CT Carlos Castilho, permitindo maior integração entre os jogadores da base e a equipe principal.

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