Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (05/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (5) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga Saudita, UEFA Conference League, Liga Europa, Brasileirão Série A e Série B. Os destaques ficam para Atalanta x Kairat Almaty, Trabzonspor x Freiburg, Palmeiras x Remo-PA e Cruzeiro x Bahia.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 5 de novembro de 2026):
Liga Saudita
10h25 – Al Kholood x Al Khaleej
12h10 – Abha x Al Shabab Riyadh
14h30 – Al Quadisiya x Al Fayha
UEFA Conference League
14h45 – Atalanta x Kairat Almaty
14h45 – Trabzonspor x Freiburg
14h45 – Mjällby x Borac Banja Luka
14h45 – Lincoln Red Imps x Hajduk Split
14h45 – KuPS x Gent
14h45 – Estrela Vermelha x Inter Club d'Escaldes
14h45 – Thun x Heart of Midlothian
14h45 – Midtjylland x Ajax
14h45 – Aarhus x Braga
17h00 – Kobenhavn x Iberia 1999
17h00 – Lugano x Kauno Žalgiris
17h00 – Twente x Pafos
17h00 – Getafe x Brighton & Hove Albion
17h00 – Sint Truidense x Brann Bergen
17h00 – Panathinaikos x CSKA Sofia
17h00 – Riga x Jablonec
17h00 – Universitatea Craiova x Egnatia Rrogozhine
17h00 – Monaco x Nordsjaelland
Liga Europa
14h45 – Anderlecht x Salzburg
14h45 – Real Sociedad x Lyon
14h45 – Sparta Praga x Bournemouth
14h45 – Levski Sofia x Jagiellonia Bialystok
14h45 – Lillestrom x Viktoria Plzen
14h45 – Crystal Palace x Hoffenheim
14h45 – Milan x Ferencvárosi
14h45 – NEC x Omonia Nicosia
17h00 – Sturm Graz x Celje
17h00 – Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille
17h00 – Benfica x Lech Poznan
17h00 – Hapoel Beer Sheva x OFI Heraklion
17h00 – AZ Alkmaar x Juventus
17h00 – Torreense x Ararat-Armenia
17h00 – Celtic x Besiktas
17h00 – Sunderland x Dinamo Zagreb
17h00 – Celta de Vigo x Union Saint-Gilloise
Brasileirão Série A
19h30 – Palmeiras x Remo-PA
21h30 – Cruzeiro x Bahia
Série B
19h30 – Botafogo-SP x Londrina-PR
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