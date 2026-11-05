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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (05/11/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/11/2026 09:16
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Marlon Freitas e Mauricio se abraçam após gol do Palmeiras contra o Vasco.
Marlon Freitas e Mauricio se abraçam após gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Folhapress)

A quinta-feira (5) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga Saudita, UEFA Conference League, Liga Europa, Brasileirão Série A e Série B. Os destaques ficam para Atalanta x Kairat Almaty, Trabzonspor x Freiburg, Palmeiras x Remo-PA e Cruzeiro x Bahia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 5 de novembro de 2026):

Liga Saudita

10h25 – Al Kholood x Al Khaleej

12h10 – Abha x Al Shabab Riyadh

14h30 – Al Quadisiya x Al Fayha

UEFA Conference League

14h45 – Atalanta x Kairat Almaty

14h45 – Trabzonspor x Freiburg

14h45 – Mjällby x Borac Banja Luka

14h45 – Lincoln Red Imps x Hajduk Split

14h45 – KuPS x Gent

14h45 – Estrela Vermelha x Inter Club d'Escaldes

14h45 – Thun x Heart of Midlothian

14h45 – Midtjylland x Ajax

14h45 – Aarhus x Braga

17h00 – Kobenhavn x Iberia 1999

17h00 – Lugano x Kauno Žalgiris

17h00 – Twente x Pafos

17h00 – Getafe x Brighton & Hove Albion

17h00 – Sint Truidense x Brann Bergen

17h00 – Panathinaikos x CSKA Sofia

17h00 – Riga x Jablonec

17h00 – Universitatea Craiova x Egnatia Rrogozhine

17h00 – Monaco x Nordsjaelland

Filipe Luís em coletiva de imprensa do Monaco antes de jogo da Conference League
Filipe Luís em coletiva de imprensa do Monaco antes de jogo da Conference League (Foto: Divulgação/Monaco)

Liga Europa

14h45 – Anderlecht x Salzburg

14h45 – Real Sociedad x Lyon

14h45 – Sparta Praga x Bournemouth

14h45 – Levski Sofia x Jagiellonia Bialystok

14h45 – Lillestrom x Viktoria Plzen

14h45 – Crystal Palace x Hoffenheim

14h45 – Milan x Ferencvárosi

14h45 – NEC x Omonia Nicosia

17h00 – Sturm Graz x Celje

17h00 – Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille

17h00 – Benfica x Lech Poznan

17h00 – Hapoel Beer Sheva x OFI Heraklion

17h00 – AZ Alkmaar x Juventus

17h00 – Torreense x Ararat-Armenia

17h00 – Celtic x Besiktas

17h00 – Sunderland x Dinamo Zagreb

17h00 – Celta de Vigo x Union Saint-Gilloise

Brasileirão Série A

19h30 – Palmeiras x Remo-PA

21h30 – Cruzeiro x Bahia

Série B

19h30 – Botafogo-SP x Londrina-PR

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