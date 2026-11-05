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Fluminense enfrenta ameaçados e pode definir briga contra o rebaixamento

Na luta pela Libertadores, Tricolor ainda enfrenta Vitória e Mirassol após vencer o Internacional

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 13:30
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Jogadores do Fluminense em ação contra o Internacional
Jogadores do Fluminense em ação contra o Internacional (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O Fluminense disputa uma vaga na próxima Libertadores, mas também terá influência sobre a outra ponta da tabela do Brasileirão. Nas cinco rodadas que restam, o time de Marcão enfrentará Vitória e Mirassol, adversários que ainda precisam somar pontos para afastar o risco de rebaixamento. O primeiro compromisso será nesta sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão.

O Tricolor chega ao duelo depois de já ter dificultado a caminhada de outro ameaçado. Na rodada anterior, venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, no Maracanã. O Colorado reagiu nesta semana, ao bater o Coritiba, mas segue envolvido na disputa pela permanência.

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Com 54 pontos, o Fluminense também precisa dos resultados para assegurar seu objetivo. A sequência coloca frente a frente equipes com necessidades diferentes, mas com pouco espaço para desperdiçar oportunidades nesta reta final.

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Vitória e Mirassol no caminho

O Vitória tem 38 pontos e recebe o Fluminense pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento. A partida no Barradão encerra a 34ª rodada, o que permitirá ao time baiano entrar em campo conhecendo os resultados dos concorrentes.

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Já o Mirassol visitará o Maracanã na 36ª rodada. A equipe paulista ganhou fôlego ao vencer a Chapecoense por 2 a 1, fora de casa, e chegar aos 40 pontos.

Entre os dois confrontos, o Fluminense enfrentará o São Paulo, no Morumbis. Depois do Mirassol, fechará sua participação no campeonato contra Cruzeiro, em casa, e Bragantino, fora. Assim, duas das últimas cinco partidas serão contra equipes diretamente envolvidas na tentativa de escapar da Série B.

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