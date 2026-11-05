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AZ Alkmaar x Juventus: onde assistir, horário e escalações

AZ Alkmaar x Juventus: pela 4ª rodada da Liga Europa 2026/2027.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/11/2026 10:00
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Liga Europa 2026/2027 - AZ Alkmaar x Juventus
Onde assistir ao vivo a partida entre AZ Alkmaar e Juventus pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

O AZ Alkmaar recebe a Juventus nesta quinta-feira (5), às 17h (de Brasília), no AFAS Stadion, em Alkmaar, em confronto válido pela Uefa Europa League. As duas equipes chegam para o duelo após resultados opostos em seus campeonatos nacionais na última rodada: o time holandês acabou derrotado pelo Ajax por 1 a 0 fora de casa, enquanto a equipe italiana vem embalada por uma vitória por 2 a 0 no clássico diante do Napoli. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

O jogo coloca em campo equipes em momentos distintos de afirmação na competição continental. O AZ Alkmaar tenta aproveitar o fator casa e o apoio de seus torcedores para reagir na temporada e somar pontos fundamentais no torneio. Do outro lado, a tradicionalíssima Juventus desembarca na Holanda buscando manter o bom momento recente para vencer fora de casa e se consolidar entre as primeiras posições da fase de grupos.

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Como chegam as equipes

AZ Alkmaar e Juventus se enfrentam de forma inédita em partidas oficiais na história das competições europeias. Os dois clubes nunca se cruzaram em torneios continentais, marcando um duelo inédito no retrospecto internacional e na Uefa Europa League.

O AZ Alkmaar atravessa um momento de oscilação na temporada, amargando duas derrotas consecutivas e um jejum de dois jogos sem vencer. Apesar disso, o retrospecto recente da equipe atuando em seus domínios serve como ponto de apego: o time holandês sofreu apenas uma derrota nos últimos seis jogos disputados no AFAS Stadion. Para o confronto contra os italianos, o departamento médico da equipe conta com três desfalques por lesões não especificadas: Jeroen Zoet, Kees Smit e Jizz Hornkamp.

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A Juventus chega para o desafio na Holanda vivendo fase sólida, acumulando apenas duas derrotas nas últimas nove partidas disputadas no geral. A equipe de Turim tenta impor sua tradição longe de seus domínios, mas precisará superar uma longa e pesada lista de desfalques por lesão no elenco: Francisco Conceição (ombro), Weston McKennie (dor adutora), Kenan Yildiz (pé), Zeki Çelik (isquiotibiais), Arkadiusz Milik (muscular), Nicolás González (panturrilha) e Kamil Grabara (ligamento cruzado).

Onde assistir a AZ Alkmaar x Juventus

  • Competição: Liga Europa (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
  • 📍 Local: AFAS Stadion, Alkmaar
  • Onde assistir: CazéTV
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

AZ-escudo-onde-assistir
AZ
escudo juventus
JUV
4ª rodada
Liga Europa
Data e Hora
05/11/2026, 17:00
Local
AFAS Stadion, Alkmaar
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Escalações prováveis

AZ Alkmaar
Técnico: L. Echteld
J. De Busser; M. de Wit, W. Hoedt, L. Schouten e S. Maikuma; D. Kwakman, V. Byskov e P. Koopmeiners; A. Oufkir, B. Kovács e Weslley Patati.

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Juventus
Técnico: L. Spalletti
G. Vicario; J. Lucumí, Bremer, P. Kalulu e J. Cabal; W. McKennie, Douglas Luiz e T. Koopmeiners; K. Alajbegović, N. Woltemade e R. Kolo Muani.

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