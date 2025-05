Ficha do jogo SIN ALC Final ATP de Roma - Masters 1000 Data e Hora domingo, 18 de maio de 2025, 12h (de Brasília) Local Foro Itálico, em Roma, Itália Árbitro Onde assistir

O domingo será animado para os fãs de tênis com a disputa da decisão do Masters 1000 de Roma, na Itália. Jannik Sinner, atual número um do mundo, e Carlos Alcaraz, que ocupa a terceira posição, vão se enfrentar 12h (de Brasília), em busca do título do ATP.

Será o 11º confronto entre os principais tenistas do ranking da ATP. Alcaraz lidera a disputa com seis vitórias contra quatro do italiano. No entanto, pela primeira vez que os dois irão se enfrentar em uma final de Masters, aumentando a rivalidade entre o espanhol e Sinner, que retornou às disputas recentemente após caso de doping.

Sinner marca no currículo 26 vitória consecutivas na temporada em que ficou três meses fora após ser investigado por dopping. Já Alcaraz, acumulou apenas uma perda e teve 14 vitórias. Agrega o título em Monte Carlo, na França e final de Barcelona, em seu país Espanha.

Sinner a caminho das semifinais no Masters 1000 em Roma (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)<br>

Retrospecto dos jogadores em Roma

Sinner, até chegar a grande final, teve um duelo difícil contra Tommy Paul, ganhando por 2 sets a 1. Após levar um susto no primeiro set, o italiano teve sua recuperação nos sets seguintes, dando trabalho ao americano para tentar vencer a partida. Com as parciais de 1/6, 6/0 e 6/3, Sinner garantiu sua primeira vaga na final do Masters 1000 de Roma.

Alacaraz nas semifianis enfrentou outro italiano, Lorenzo Musetti. O espanhol levou a melhor após vencer por dois a zero, com parciais de 6-3, 7-6 (7/4), em duas horas e três minutos de partida. Com resultado, o atleta somou a sua 77° vitória em seus primeiros 100 jogos desse nível no tornei, igualando o sueco Stefan Edberg.

Carlos Alcaraz celebrando o vanço na competição em Roma (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Jannik Sinner X Carlos Alcaraz

📅 Dia: domingo, 18 de maio de 2025;

⏰ Horário: em torno de 12h (de Brasília);

🗺️ Local: Foro Itálico, em Roma, Itália

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago) ▶️ Clique para assistir no Disney+

