Eterno capitão da Seleção Brasileira, Cafu demonstrou indignação com o momento de crise que vive a CBF. Campeão das Copas de 1994 e 2022, o ex-jogador demonstrou sua opinião pela má gestão da entidade, que está envolvida em inúmeras polêmicas. A principal delas é o afastamento de Ednaldo Rodrigues pela segunda vez da presidência.

— A Seleção Brasileira é maior que qualquer dirigente. O futebol brasileiro é maior que qualquer crise — compartilhou em uma publicação das redes sociais.

Na postagem, Cafu relembrou os feitos da Seleção Brasileira, que é administrada pela CBF, além de expressar sua indignação com a crise institucional. Para o ex-capitão, trata-se de desrespeito com o povo brasileiro, pois toda a crise enfraquece o futebol, que é patrimônio dos brasileiros.

— É inaceitável que a entidade máxima do nosso esporte siga envolta em recorrentes escândalos, disputas políticas e falhas graves de governança — disse Cafu.

Cafu no estádio de São Petersburgo na Copa de 2010 (Foto: Divulgação/FIFA)

O manifesto contra as polêmicas da CBF foi assinado pelos campeões mundiais pela Seleção Brasileira, que corroboraram com a forte opinião de Cafu também nos comentários.

— Somos o único país pentacampeão mundial. Essa conquista vai muito além do campo - ela representa um legado de excelência, ética, disciplina, compromisso e trabalho coletivo — declara.

Confira a declaração na íntegra

Nós, atletas campeões mundiais com a Seleção Brasileira de Futebol, vimos a público manifestar nossa profunda preocupação e indignação diante da nova crise institucional que atinge a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

É inaceitável que a entidade máxima do nosso esporte siga envolta em recorrentes escândalos, disputas políticas e falhas graves de governança. Esses episódios ferem a credibilidade da instituição, enfraquecem o futebol como patrimônio do povo brasileiro e desrespeitam a trajetória de milhões de brasileiros que vivem e sonham através desse maravilhoso esporte.

Somos o único país pentacampeão mundial. Essa conquista vai muito além do campo — ela representa um legado de excelência, ética, disciplina, compromisso e trabalho coletivo. É exatamente isso que exigimos das gestões do nosso futebol: uma administração profissional, íntegra, transparente e comprometida com o bem comum.

A Seleção Brasileira é maior que qualquer dirigente. O futebol brasileiro é maior que qualquer crise.

Por isso, declaramos nossa união e vigilância. Temos acompanhado, com crescente preocupação e tristeza, os desdobramentos institucionais da CBF. Defendemos um processo eleitoral legítimo, transparente, com ampla participação e fiscalização da CONMEBOL, da FIFA — inclusive da sociedade civil e supervisão independente dos campeões mundiais de futebol com a seleção brasileira.

O momento exige coragem, posicionamento e responsabilidade. Não podemos permitir que o futebol brasileiro continue refém de disputas de poder e interesses que ignoram o bem maior do esporte.

Para que o futebol brasileiro seja conduzido com a grandeza que representa. Para que inspire, una e transforme positivamente a vida de milhões de pessoas, dentro e fora de campo.

Pelo futebol. Pelo Brasil. Pela verdade.

Assinam esta nota os Campeões Mundiais de Futebol com a Seleção Brasileira

