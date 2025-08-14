Brasil x Argentina: horário e onde assistir às quartas do Mundial Sub-21
O retrospecto do clássico é equilibrado
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil enfrenta a Argentina na noite desta quinta-feira (14), às 23h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelas quartas de final do Mundial Feminino Sub-21 de Vôlei. O clássico terá transmissão do YouTube da Volleyball World.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A Seleção terminou a fase de grupos em segundo lugar, com quatro vitórias e uma derrota, para o Japão no último jogo da etapa classificatória. Nas oitavas de final, a equipe venceu a Coreia do Sul 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/17 e 25/17.
As argentinas, por sua vez, ainda não perdeu nenhum jogo no Mundial, superando Sérvia, Indonésia, Porto Rico, Canadá e Vietnã. Pelas oitavas, a Argentina venceu a Indonésia por 3 a 0, com as parcias de 23/25, 18/25 e 22/25.
No confronto mais recente entre as duas seleções, válido pela final do Sul-Americano Sub-21 de 2024, o Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 2, em Osorno (Chile), em jogo bastante equilibrado. A vitória garantiu o 22º título sul-americano para a equipe brasileira.
➡️Gabi Guimarães projeta Mundial de Vôlei: ‘Não temos medo de seleção nenhuma’
Brasil x Argentina
➡️Afastada por lesão, Ana Cristina faz surpresa em treino da Seleção Brasileira
Elenco do Brasil
- Amanda - Levantadora
- Ana Berto - Levantadora
- Larissa - Oposta
- Isa - Ponteira
- Rebeca - Oposta
- Aline - Ponteira
- Luana - Central
- Helena - Ponteira
- Vittoria - Ponteira
- S. Will - Líbero
- Palhano - Central
- Giovana - Central
- Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico
Prováveis escalações
BRASIL: Ana Berto, Rebeca, Aline Segato, Helena, Giovana, Luana e Sophia (líbero). Técnico: Wagão.
ARGENTINA: Detzel, Aguilar, Bednarek, Margaria, Garibaldi, Cabrera e De la Fuente (líbero). Técnico: Pablo Ambrosini.
- Matéria
- Mais Notícias