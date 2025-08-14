menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Brasil x Argentina: horário e onde assistir às quartas do Mundial Sub-21

O retrospecto do clássico é equilibrado

imagem cameraBrasil durante o Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
11:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil enfrenta a Argentina na noite desta quinta-feira (14), às 23h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelas quartas de final do Mundial Feminino Sub-21 de Vôlei. O clássico terá transmissão do YouTube da Volleyball World.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção terminou a fase de grupos em segundo lugar, com quatro vitórias e uma derrota, para o Japão no último jogo da etapa classificatória. Nas oitavas de final, a equipe venceu a Coreia do Sul 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/17 e 25/17.

As argentinas, por sua vez, ainda não perdeu nenhum jogo no Mundial, superando Sérvia, Indonésia, Porto Rico, Canadá e Vietnã. Pelas oitavas, a Argentina venceu a Indonésia por 3 a 0, com as parcias de 23/25, 18/25 e 22/25.

continua após a publicidade

No confronto mais recente entre as duas seleções, válido pela final do Sul-Americano Sub-21 de 2024, o Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 2, em Osorno (Chile), em jogo bastante equilibrado. A vitória garantiu o 22º título sul-americano para a equipe brasileira.

➡️Gabi Guimarães projeta Mundial de Vôlei: 'Não temos medo de seleção nenhuma'

Brasil x Argentina

BRA
BANDEIRA-ARGENTINA
ARG
Quartas de final
Mundial de vôlei Sub-21
Data e Hora
Quinta-feira (14), às 23h (de Brasília)
Local
Surabaya, na Indonésia
Árbitro
Onde assistir
YouTube da Volleyball World

➡️Afastada por lesão, Ana Cristina faz surpresa em treino da Seleção Brasileira

Brasil durante o Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Elenco do Brasil

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central
  • Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico

Prováveis escalações

BRASIL: Ana Berto, Rebeca, Aline Segato, Helena, Giovana, Luana e Sophia (líbero). Técnico: Wagão.

ARGENTINA: Detzel, Aguilar, Bednarek, Margaria, Garibaldi, Cabrera e De la Fuente (líbero). Técnico: Pablo Ambrosini.

