Brasil x Argentina: horário e onde assistir às quartas do Mundial Sub-21

O Brasil enfrenta a Argentina na noite desta quinta-feira (14), às 23h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelas quartas de final do Mundial Feminino Sub-21 de Vôlei. O clássico terá transmissão do YouTube da Volleyball World.

A Seleção terminou a fase de grupos em segundo lugar, com quatro vitórias e uma derrota, para o Japão no último jogo da etapa classificatória. Nas oitavas de final, a equipe venceu a Coreia do Sul 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/17 e 25/17.

As argentinas, por sua vez, ainda não perdeu nenhum jogo no Mundial, superando Sérvia, Indonésia, Porto Rico, Canadá e Vietnã. Pelas oitavas, a Argentina venceu a Indonésia por 3 a 0, com as parcias de 23/25, 18/25 e 22/25.

No confronto mais recente entre as duas seleções, válido pela final do Sul-Americano Sub-21 de 2024, o Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 2, em Osorno (Chile), em jogo bastante equilibrado. A vitória garantiu o 22º título sul-americano para a equipe brasileira.

Brasil x Argentina BRA ARG Quartas de final Mundial de vôlei Sub-21 Data e Hora Quinta-feira (14), às 23h (de Brasília) Local Surabaya, na Indonésia Árbitro Onde assistir YouTube da Volleyball World

Brasil durante o Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Elenco do Brasil

Amanda - Levantadora

Ana Berto - Levantadora

Larissa - Oposta

Isa - Ponteira

Rebeca - Oposta

Aline - Ponteira

Luana - Central

Helena - Ponteira

Vittoria - Ponteira

S. Will - Líbero

Palhano - Central

Giovana - Central

Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico

Prováveis escalações

BRASIL: Ana Berto, Rebeca, Aline Segato, Helena, Giovana, Luana e Sophia (líbero). Técnico: Wagão.

ARGENTINA: Detzel, Aguilar, Bednarek, Margaria, Garibaldi, Cabrera e De la Fuente (líbero). Técnico: Pablo Ambrosini.