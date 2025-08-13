Novorizontino x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Em confronto direto, Novorizontino e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h35 (de Brasília), na abertura da 22ª rodada da Série B, no estádio Jorge Ismael de Biasi. A partida será transmitida ao vivo pela RedeTV! (canal aberto), ESPN (canal fechado), Desimpedidos (streaming aberto) e Disney+ (streaming pago).

O Tigre do Vale está na terceira posição, com 36 pontos, três pontos acima do Remo, primeiro time fora do G-4, enquanto o Coxa ocupa a segunda colocação, com 39 pontos, a dois pontos do líder Goiás. O duelo opõe o melhor mandante e o melhor visitante.

Novorizontino x Coritiba NOV CFC 22ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Quinta-feira, 14 de agosto de 2025, às 21h35 (de Brasília) Local Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) Assistentes Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB) Var Elmo Alves Resende Cunha (GO) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Novorizontino empatou sem gols com o Volta Redonda, fora de casa, e não vence há três jogos, com dois empates e uma derrota. O último triunfo foi por 1 a 0 contra o Goiás, em 17 de julho, em casa, pela rodada 18.

Para o jogo, o técnico Umberto Louzer tem o retorno do volante Fábio Matheus, que estava suspenso, e deve entrar na vaga de Jean Irmer. No sistema ofensivo, Rômulo tenta entrar no time no lugar de Matheus Frizzo.

O Coritiba vem de empate em 0 a 0 com a Chapecoense, em casa, e está invicto há quatro partidas, com três igualdades e uma vitória. A última derrota foi por 5 a 2 para o Paysandu, no Couto Pereira, em 19 de julho, pela 17ª rodada.

O treinador Mozart não poderá contar com três laterais: Zeca, suspenso, e Alex Silva e Bruno Melo, lesionados. João Almeida começa na lateral esquerda, e o zagueiro Tiago Cóser atuará improvisado na lateral direita.

Confira as informações do jogo entre Novorizontino e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X CORITIBA

22ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quinta-feira (14), às 21h35 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

📺 Onde assistir: RedeTV! (canal aberto), ESPN (canal fechado), Desimpedidos (streaming aberto) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🖥️ VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO (Técnico: Umberto Louzer)

Airton; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Fábio Matheus (Jean Irmer), Luís Oyama, Matheus Frizzo (Rômulo) e Mayk; Robson e Caio Dantas.

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Tiago Cóser, Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.