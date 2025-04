Djokovic desiste do Masters 1000 de Roma; entenda

O Masters 1000 de Roma, que acontece a partir do dia 7 de maio, sofreu uma baixa de peso. Nesta terça-feira (29) o sérvio Novak Djokovic, seis vezes campeão do torneio, não participará da disputa na Itália pela primeira vez desde 2007.

Djokovic atravessa má fase nesta temporada. No último sábado, ele foi eliminado logo na estreia do Masters 1000 de Madri, diante do italiano Matteo Arnaldi, número 44 do mundo. Na ocasião, o tenista de 37 anos admitiu estar vivendo uma ‘nova realidade’.

- Eu esperava que eu pudesse jogar uma partida a mais do que joguei em Monte Carlo. É uma nova realidade para mim, preciso admitir. Tentar ganhar um jogo ou dois, sem pensar tanto em quão longe chegar em um torneio, é um sentimento totalmente diferente do que tive em mais de 20 anos de tênis profissional - declarou, após o jogo.

Novak Djokovic has announced he won't take part to #IBI25.



See you next year, Nole ❤️‍🩹 pic.twitter.com/UfRmUck5kc — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025

Em março, Djokovic perdeu a final do Masters 1000 de Miami para o jovem tcheko Jacub Mensik. No Masters de Monte Carlo, no início de abril, o atual número 5 do mundo foi derrotado na estreia pelo chileno Alejandro Tabilo.

Algoz de Djokovic em Monte Carlo, Alejandro Tabilo é outra ausência confirmada no Masters 1000 de Roma. O húngaro Fabian Marozsan e o australiano Christopher O’Connell ocuparão as vagas disponibilizadas.

Djokovic foi eliminado na estreia em Madri (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Próximos torneios de Djokovic

Fora do Masters 1000 de Roma, Novak Djokovic deve voltar a competir no Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, que acontece de 25 de maio a 8 de junho. O sérvio é dono de três títulos no saibro francês.