Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (14/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (14)

imagem cameraVitor Roque em ação pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
Dia 14/08/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, das fases preliminares da Europa League e da Conference League e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 14 de agosto de 2025)

Libertadores (oitavas)

Botafogo x LDU – 19h – Paramount+
Libertad x River Plate – 21h30 – Paramount+
Universitario x Palmeiras – 21h30 – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Botafogo enfrenta a LDU pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Sul-Americana (oitavas)

Atlético-MG x Godoy Cruz – 19h – ESPN e Disney+
Central Córdoba x Lanús – 21h30 – Paramount+

Liga Europa (fase preliminar)

Shakhtar Donetsk x Panathinaikos – 15h – Lance! (YouTube)

Conference League (fase preliminar)

Hammarby x Rosenborg – 14h – OneFootball
Hibernian x Partizan Belgrado – 16h – Canal GOAT

The Women's Cup

Juventus (F) x Como (F) – 12h45 – Canal GOAT
Inter de Milão (F) x Atlético de Madrid (F) – 15h45 – Canal GOAT

Amistoso Internacional

Napoli x Olympiacos – 13h – OneFootball

Campeonato Egípcio

Pyramids x Ismaily – 15h – Link Sport Club Podcast (YouTube)

Copa do Nordeste Sub-20

Vitória sub-20 x Sport sub-20 – 16h – SportyNet (YouTube)

Brasileirão Sub-17

Vasco sub-17 x Flamengo sub-17 – 18h – Sportv

Paulistão Feminino

Palmeiras (F) x Santos (F) – 19h – Record News, Space, CazéTV e HBO Max

Copa Centro-Americana da Concacaf

Independiente x Verdes FC – 21h – Disney+
CD Motagua x CS Cartagines – 23h – Disney+
Club Xelaju x Real Estelí FC – 23h – Disney+

Brasileirão Série B

Novorizontino x Coritiba – 21h35 – RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+

