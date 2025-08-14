Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (14/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (14)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, das fases preliminares da Europa League e da Conference League e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 14 de agosto de 2025)
Libertadores (oitavas)
Botafogo x LDU – 19h – Paramount+
Libertad x River Plate – 21h30 – Paramount+
Universitario x Palmeiras – 21h30 – ESPN e Disney+
Sul-Americana (oitavas)
Atlético-MG x Godoy Cruz – 19h – ESPN e Disney+
Central Córdoba x Lanús – 21h30 – Paramount+
Liga Europa (fase preliminar)
Shakhtar Donetsk x Panathinaikos – 15h – Lance! (YouTube)
Conference League (fase preliminar)
Hammarby x Rosenborg – 14h – OneFootball
Hibernian x Partizan Belgrado – 16h – Canal GOAT
The Women's Cup
Juventus (F) x Como (F) – 12h45 – Canal GOAT
Inter de Milão (F) x Atlético de Madrid (F) – 15h45 – Canal GOAT
Amistoso Internacional
Napoli x Olympiacos – 13h – OneFootball
Campeonato Egípcio
Pyramids x Ismaily – 15h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Copa do Nordeste Sub-20
Vitória sub-20 x Sport sub-20 – 16h – SportyNet (YouTube)
Brasileirão Sub-17
Vasco sub-17 x Flamengo sub-17 – 18h – Sportv
Paulistão Feminino
Palmeiras (F) x Santos (F) – 19h – Record News, Space, CazéTV e HBO Max
Copa Centro-Americana da Concacaf
Independiente x Verdes FC – 21h – Disney+
CD Motagua x CS Cartagines – 23h – Disney+
Club Xelaju x Real Estelí FC – 23h – Disney+
Brasileirão Série B
Novorizontino x Coritiba – 21h35 – RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+
