Campeão em Monte Carlo, em abril, Carlos Alcaraz comprovou o excelente momento, ao garantir vaga, em Roma, em mais uma decisão de Masters 1000 no saibro. Nesta sexta, o espanhol derrotou o anfitrião Lorenzo Musetti, por 6/3 e 7/6, numa batalha de duas horas.

Foi a 77ª vitória do número 3 do mundo em seus 100 primeiros jogos nesse nível de torneio, igualando a marca do sueco Stefan Edberg nesse quesito. Apenas o espanhol Rafael Nadal conquistou mais triunfos nos 100 primeiros jogos de Masters 1000: 83.



Aos 22 anos, em um duelo com muito vento, o número 3 do mundo alcança inédita final em 25 na carreira. Em Roma, o natural de Murcia só havia jogado uma vez, em 2023, e perdeu na segunda rodada para o húngaro Fabian Marozsan.

- Hoje as condições estavam muito difíceis, a ventania dificultou a jogar - disse o atual campeão de Roland Garros, que tem 26 vitórias e apenas duas derrotas no saibro desde maio do ano passado.



- Não joguei de maneira brilhante, um espetacular tênis. Era sobre jogar de maneira inteligente, sólida, indo aos pontos quando pudesse e esperar a chance para jogar com agressividade. Acho que fiz isso muito bem, fiquei forte mentalmente quando as coisas não estavam indo para o meu lado.

Alcaraz decide contra Sinner ou Paul



Na decisão de domingo, o espanhol vai medir forças contra o anfitrião Jannik Sinner (1º) ou o americano Tommy Paul (12º).

Na quinta, nas quartas de final, Alcaraz derrotara britânico Jack Draper, quinto colocado, por 2 sets a 0 com um duplo 6/4 após 1h37min de duração na quadra central do Foro Itálico.