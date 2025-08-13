menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (13/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (13)

BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X INTERNACIONAL
imagem cameraWalace Yan e Thiago Maia discutem em duelo entre Flamengo e Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Dia 13/08/2025
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, da Supercopa Europeia, da Copa da Liga Inglesa e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 13 de agosto de 2025)

Supercopa da UEFA

PSG x Tottenham – 16h – SBT, TNT Sports e HBO Max

Jogos de hoje: o PSG enfrenta o Tottenham na Supercopa Europeia (Foto: Angela Weiss/AFP)
Libertadores (oitavas)

Cerro Porteño x Estudiantes – 19h – ESPN 4 e Disney+
Flamengo x Internacional – 21h30 – Globo, ESPN e Disney+

Sul-Americana (oitavas)

Bolívar x Cienciano – 19h – Paramount+
Alianza Lima x Universidad Católica-EQU – 21h30 – Paramount+
Universidad de Chile x Independiente – 21h30 – ESPN 4 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

Birmingham x Sheffield United – 16h – ESPN 4 e Disney+

Paulistão Feminino

RB Bragantino (F) x Taubaté (F) – 16h – Paulistão (YouTube)
São Paulo (F) x Realidade Jovem (F) – 18h – UOL Play

Copa Centro-Americana da Concacaf

Sporting San Miguelito x Diriangén FC – 21h – Disney+
Alianza FC x Managua FC – 23h – Disney+
CSD Municipal x Real CD España – 23h – Disney+

