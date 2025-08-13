Shakhtar Donetsk e Panathinaikos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Europa League
Confira todas as informações sobre o duelo válido pela terceira rodada eliminatória do torneio continental
Shakhtar Donetsk e Panathinaikos terão os caminhos cruzados nesta quinta-feira (14), em jogo de volta da terceira rodada das eliminatórias da Europa League. A partida acontece às 15h (de Brasília), no estádio Henryk Reyman, em Cracóvia (POL). O confronto terá transmissão do Lance!, através do nosso canal no YouTube, e você pode assistir clicando aqui.
Sem repetir o desempenho brilhante que seus jogadores brasileiros vinham apresentando nas últimas partidas da competição, o Shakhtar Donetsk ficou no empate por 0 a 0 diante do Panathinaikos, fora de casa, no confronto de ida dos playoffs da competição. Apesar de atuar fora da Ucrânia devido ao atual contexto do país, a equipe comandada por Arda Turan buscará fazer valer o mando de campo na partida de volta para garantir a classificação à fase de grupos da Europa League. Por outro lado, o Panathinaikos tentará reverter a igualdade inicial longe de seus domínios, após não conseguir aproveitar a oportunidade de abrir vantagem jogando em casa.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Shakhtar Donetsk e Panathinaikos (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Shakhtar Donetsk e Panathinaikos
Jogo de volta — 3ª rodada eliminatória — Europa League
📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de agosto de 2025, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Henryk Reyman, em Cracóvia (POL)
👁️ Onde assistir: YouTube do Lance!
🕴️ Arbitragem: Daniel Siebert-ALE (árbitro); Jan Seidel-ALE e Rafael Foltyn-ALE (auxiliares); Timo Gerach-ALE (quarto árbitro)
📺 VAR: Christian Dingert-ALE e Johann Pfeifer-ALE
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟠⚫ Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)
Dmytro Riznyk, Vinícius Tobías, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon Gomes, Oleh Ocheretko, Pedrinho Martins, Georgiy Sudakov, Alisson Santana, Kauã Elias
❌ Desfalques: Kevin, Dmytro Kryskiv, Danylo Udod e Lassina Traoré (lesionados)
❓ Dúvida: Eguinaldo (lesão na panturrilha)
🟢⚪ Panathinaikos (Técnico: Rui Vitória)
Bartłomiej Drągowski, Giannis Kotsiras, Ahmed Touba, Erik Palmer-Brown, Giorgos Kyriakopoulos, Tetê, Pedro Chirivella, Nemanja Maksimović, Facundo Pellistri, Karol Świderski, Filip Đuričić
❓ Dúvida: Anastasios Bakasetas (lesionado)
