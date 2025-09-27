São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Paulistão Feminino

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28), pela décima rodada do Paulistão Feminino. A bola rola às 17h30, no Estádio Municipal Gabriel Marques Silva, com transmissão do Uol no Youtube.

continua após a publicidade

Os times já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, sendo uma pelo Brasileirão. No primeiro turno do Estadual, o clássico terminou em vitória palmeirense por 3 a 2.

➡️ Veja onde assistir aos jogos da décima rodada do Paulistão Feminino

Ficha do jogo SAO PAL 10ª rodada Paulistão Feminino Data e Hora Domingo, 28 de setembro, às 17h30 (de Brasília) Local Estádio Municipal Gabriel Marques Silva, em São Paulo Árbitro Jéssica Aparecida Milani Assistentes Anna Beatriz Scagnolato e Alexandre Nascimento da Silva Onde assistir Uol Esporte

Histórico de São Paulo x Palmeiras

Desde 2019, os clubes se enfrentaram 18 vezes, entre Estadual e Brasileirão (A1 e A2). Nesse período, segundo o Sofascore, o São Paulo conquistou oito vitórias, enquanto o Palmeiras teve cinco - outros cinco jogos terminaram empatados.

continua após a publicidade

No primeiro turno do Paulistão Feminino, as Palestrinas venceram por 3 a 2. Tainá Maranhão abriu o placar e Poliana ampliou, mas Day Silva descontou no final do primeiro tempo. Na segunra etapa, Bruna Calderan marcou contra para fazer 3 a 1 para o Palmeiras, e Crivelari diminuiu aos 40.

Ainda nesta temporada, mas pelo Brasileirão, quem venceu foi o São Paulo. Dudinha, vendida ao San Diego Wave, da NWSL, inaugurou o placar do jogo, que voltou a ficar igual aos 35 do segundo tempo, com Andressinha. Nos acréscimos, Karla Alves marcou e garantiu a vitória tricolor.

continua após a publicidade

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na 10ª rodada do Paulistão Feminino (Foto: Rubens Chiri/SPFC)

Como chega o São Paulo

O clube vem de uma grande vitória na Copa do Brasil Feminina. Na quarta-feira (24), venceu o Corinthinas por 3 a 1 e despachou o rival rumo às semifinais, cujo adversário será definido em sorteio a ser realizado. Os gols foram de Camilinha, Carol Gil e Isa.

No Paulistão Feminino, está em quarto lugar, com 14 pontos, e busca a vitória no clássico para encostar no rival, com 19 em segundo. Dos nove jogos disputados, o São Paulo venceu quatro, empatou dois e perdeu trễs.

O clássico será o último compromisso do time antes da estreia na Libertadores, que começa no dia 2 de outubro. O primeiro jogo será no dia 3 (sexta-feira) contra o San Lorenzo, da Argentina.

➡️ Veja como foi a classificação do São Paulo sobre o Corinthians

➡️ Confira a tabela completa do São Paulo na Libertadores Feminina

Como chega o Palmeiras

Assim como o rival, o Palmeiras também se classificou na Copa do Brasil. As Palestrinas venceram o Sport por 5 a 0, com gols de Brena, Greicy, Isadora, Laís Melo e Anny Marabá.

Cinco pontos atrás do líder Corinthians, o Verdão busca vencer para não se distanciar e não deixar que os adversários se aproximem da pontuação. Foram seis vitórias, um empate e duas derrotas nas nove rodadas e possui o segundo melhor ataque do campeonato.

➡️ Relembre a vitória do Palmeiras sobre o Sport

Tudo sobre o jogo entre São Paulo e Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X PALMEIRAS

10ª rodada - Paulistão Feminino

📆 Data e horário: Domingo, 28 de setembro, 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Gabriel Marques Silva, em São Paulo

📺 Onde assistir: Uol Esporte (Youtube)

🕴️Arbitragem: Jéssica Aparecida Milani

🚩 Assistentes: Anna Beatriz Scagnolato e Alexandre Nascimento da Silva

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo (Técnico: Thiago Vianna)

Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Bia Menezes, Ingryd, Karol Alves, Serrana, Camilinha, Aline Milene e Millene

Palmeiras (Técnico: Camilla Orlando)

Tainá, Poliana, Carla Tays, Pati Maldaner, Fe Palermo, Andressinha, Espinales, Diany, Brena, Amanda Gutierres e Tainá Maranhão.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino