São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Paulistão Feminino
Clássico é válido pela décima rodada do Estadual
São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28), pela décima rodada do Paulistão Feminino. A bola rola às 17h30, no Estádio Municipal Gabriel Marques Silva, com transmissão do Uol no Youtube.
Os times já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, sendo uma pelo Brasileirão. No primeiro turno do Estadual, o clássico terminou em vitória palmeirense por 3 a 2.
➡️ Veja onde assistir aos jogos da décima rodada do Paulistão Feminino
Ficha do jogo
Histórico de São Paulo x Palmeiras
Desde 2019, os clubes se enfrentaram 18 vezes, entre Estadual e Brasileirão (A1 e A2). Nesse período, segundo o Sofascore, o São Paulo conquistou oito vitórias, enquanto o Palmeiras teve cinco - outros cinco jogos terminaram empatados.
No primeiro turno do Paulistão Feminino, as Palestrinas venceram por 3 a 2. Tainá Maranhão abriu o placar e Poliana ampliou, mas Day Silva descontou no final do primeiro tempo. Na segunra etapa, Bruna Calderan marcou contra para fazer 3 a 1 para o Palmeiras, e Crivelari diminuiu aos 40.
Ainda nesta temporada, mas pelo Brasileirão, quem venceu foi o São Paulo. Dudinha, vendida ao San Diego Wave, da NWSL, inaugurou o placar do jogo, que voltou a ficar igual aos 35 do segundo tempo, com Andressinha. Nos acréscimos, Karla Alves marcou e garantiu a vitória tricolor.
Como chega o São Paulo
O clube vem de uma grande vitória na Copa do Brasil Feminina. Na quarta-feira (24), venceu o Corinthinas por 3 a 1 e despachou o rival rumo às semifinais, cujo adversário será definido em sorteio a ser realizado. Os gols foram de Camilinha, Carol Gil e Isa.
No Paulistão Feminino, está em quarto lugar, com 14 pontos, e busca a vitória no clássico para encostar no rival, com 19 em segundo. Dos nove jogos disputados, o São Paulo venceu quatro, empatou dois e perdeu trễs.
O clássico será o último compromisso do time antes da estreia na Libertadores, que começa no dia 2 de outubro. O primeiro jogo será no dia 3 (sexta-feira) contra o San Lorenzo, da Argentina.
➡️ Veja como foi a classificação do São Paulo sobre o Corinthians
➡️ Confira a tabela completa do São Paulo na Libertadores Feminina
Como chega o Palmeiras
Assim como o rival, o Palmeiras também se classificou na Copa do Brasil. As Palestrinas venceram o Sport por 5 a 0, com gols de Brena, Greicy, Isadora, Laís Melo e Anny Marabá.
Cinco pontos atrás do líder Corinthians, o Verdão busca vencer para não se distanciar e não deixar que os adversários se aproximem da pontuação. Foram seis vitórias, um empate e duas derrotas nas nove rodadas e possui o segundo melhor ataque do campeonato.
➡️ Relembre a vitória do Palmeiras sobre o Sport
Tudo sobre o jogo entre São Paulo e Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X PALMEIRAS
10ª rodada - Paulistão Feminino
📆 Data e horário: Domingo, 28 de setembro, 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Gabriel Marques Silva, em São Paulo
📺 Onde assistir: Uol Esporte (Youtube)
🕴️Arbitragem: Jéssica Aparecida Milani
🚩 Assistentes: Anna Beatriz Scagnolato e Alexandre Nascimento da Silva
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
São Paulo (Técnico: Thiago Vianna)
Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Bia Menezes, Ingryd, Karol Alves, Serrana, Camilinha, Aline Milene e Millene
Palmeiras (Técnico: Camilla Orlando)
Tainá, Poliana, Carla Tays, Pati Maldaner, Fe Palermo, Andressinha, Espinales, Diany, Brena, Amanda Gutierres e Tainá Maranhão.
