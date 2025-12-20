menu hamburguer
Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalações da final da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam no jogo de volta da decisão

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
14:06
Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de volta da final da Copa do Brasil 2025. Após o empate sem gols no jogo de ida, na Neo Química Arena, a decisão segue completamente aberta. O duelo terá transmissão ao vivo na TV aberta, TV fechada e no streaming. ➡️ Clique para assistir ao vivo

O Vasco da Gama chega à final tentando repetir o feito de 2011, quando conquistou o único título de Copa do Brasil de sua história. A equipe de Fernando Diniz aposta na força do Maracanã e na consistência defensiva mostrada ao longo do mata-mata, no qual superou Botafogo e Fluminense nos pênaltis. Para a decisão, o Cruzmaltino tem desfalques importantes, como Lucas Piton, Jair, Adson e Mateus Carvalho.

Ficha do jogo

Final
Copa do Brasil
Data e Hora
domingo, 21 de dezembro, às 18h (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR)
Var
Marco Fazekas (MG)
Onde assistir

Do outro lado, o Corinthians busca o tetracampeonato da competição, após os títulos de 1995, 2002 e 2009. O time comandado por Dorival Júnior chega com força máxima e sem baixas por lesão ou suspensão. Depois de segurar o 0 a 0 em casa no jogo de ida, o Timão tenta exorcizar o histórico recente negativo no Maracanã para levantar mais um troféu nacional.

Tudo sobre o jogo entre Vasco x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco 🆚 Corinthians
Final – Copa do Brasil (jogo de volta)

📆 Data e horário: domingo, 21 de dezembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere, ge TV e Prime Video
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR)
📺 VAR: Marco Fazekas (MG)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

⚫⚫ Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

