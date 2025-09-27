Reforço do PSG pode estrear neste sábado (27) no campeonato francês
Isabela foi relacionada para a partida contra as Lyonnes
- Matéria
- Mais Notícias
Novo reforço do PSG, Isabela pode fazer sua estreia pelo novo clube neste fim de semana. A lateral foi relacionada para enfrentar as Lyonnes (Lyon), pela terceira rodada da Première Ligue, neste sábado (27), às 16h.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Qual foi a pontuação de Bonmati para levar a Bola de Ouro?
Futebol Feminino26/09/2025
- Futebol Feminino
Treinadora chilena à frente do Sport elogia futebol brasileiro: ‘Muito competitivo’
Futebol Feminino26/09/2025
- Futebol Feminino
Conheça as 23 inscritas pelo Corinthians na Libertadores Feminina; Yaya está na lista
Futebol Feminino26/09/2025
Além dela, Vitória Yaya, ex-Corinthians, também foi contratada pelo clube parisiense, mas não foi relacionada para a partida. O duelo pode marcar um encontro de brasileiras, uma vez que a zagueira Tarciane, que também defendeu o Alvinegro, atua pelas Lyonnes.
A venda de Isabela ao time de Paris rendeu 350 mil euros (cerca de 2,1 milhões de reais) aos cofres do Cruzeiro. A jogadora tinha vínculo com o Cabuloso até o fim de 2026 e assinou com o PSG até junho de 2028.
Próximos jogos do PSG
Depois da rodada deste sábado, o time volta à campo no dia 4 de outubro (sábado), para enfrentar o Dijon. Na semana seguinte, o PSG estreia na fase de liga da Champions League contra o Wolfsburg, no dia 8 (quarta-feira), às 16h. Na segunda rodada, enfrenta o Real Madrid, de Antônia e Yasmim.
➡️ Com Real Madrid, Barcelona e Arsenal, veja como ficou o sorteio da Champions League Feminina
Carreira de Isabela, reforço do PSG
Natural de Resende, no Rio de Janeiro, a jogadora começou sua carreira no São José, de São Paulo. Depois passou por Chapecoense e Internacional, onde se destacou e foi contratada pelo Corinthians em 2023, onde conquistou o bicampeonato da Libertadores e do Brasileirão Feminino. Em 2025, assinou com o Cruzeiro e foi titular na campanha que levou o clube à final e garantiu uma vaga na competição continental em 2026.
Futebol feminino no PSG
O Paris Saint-Germain disputa a primeira divisão do futebol francês e é o atual vice-campeão nacional, após ser derrotado pelo Lyon por 3 a 0 na final realizada em maio. A equipe é comandada pelo técnico brasileiro Paulo César Parente, ex-Santos.
Entre as principais conquistas do time feminino estão o título da Division 1 Feminine na temporada 2020/21 e quatro taças da Copa da França (2009/10, 2017/18, 2021/22 e 2023/24). O PSG também acumula duas finais de Champions League Feminina em sua história, mas em ambas oportunidades terminou com o vice-campeonato.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias