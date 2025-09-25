Palmeiras atropela Sport e avança à semifinal da Copa do Brasil
Palestrinas fizeram 4 a 0 nas pernambucanas
O Palmeiras garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Sport por 5 a 0, na noite desta quinta-feira (25), na Arena Barueri, em São Paulo.
Brena, Greicy Landázury, Isadora, Laís Melo e Anny Marabá marcaram os gols da classificação alviverde. Agora, o Verdão aguarda o sorteio que definirá o chaveamento da próxima fase. Os possíveis adversários são São Paulo, Bahia e o vencedor do duelo entre Ferroviária e Internacional, disputado nesta quinta, às 20h.
Como foi Palmeiras x Sport
O início de jogo foi de muito contato e poucas chances claras. O Palmeiras teve mais posse de bola, enquanto o Sport adotou postura defensiva.
Aos 17 minutos, a atacante Kaline, camisa 18 do Sport, apareceu de cabeça, mas mandou sem direção. Esta foi a melhor chance da equipe pernambucana no primeiro tempo.
O jogo ganhou intensidade após o choque entre Amanda Gutierres e a goleira Nanda, aos 33 minutos. Pouco depois, o Verdão abriu o placar. Aos 39, Raíssa Bahia cruzou na área, e Brena, camisa 7, se antecipou para desviar de cabeça no cantinho: 1 a 0 Palmeiras.
O segundo veio rápido. Aos 43, Tainá Maranhão fez grande jogada pela direita, deixou a marcação para trás e cruzou na medida para Greicy Landázury ampliar: 2 a 0.
Nos acréscimos, a arbitragem marcou pênalti por toque de mão dentro da área. Isadora cobrou firme, no canto esquerdo, sem chance para Nanda: 3 a 0 Palmeiras ainda no primeiro tempo.
A segunda etapa começou com imposição das Palestrinas. Aos 19, Laís Melo, que havia entrado no lugar de Tainá Maranhão, recebeu livre de marcação na área e tirou da goleira, fazendo o quarto gol do Palmeiras.
Aos 31, foi a vez de Anny Marabá ampliar. O Verdão construiu pelo lado esquerdo e a camisa 39 aproveitou cruzamento para fazer Palmeiras 5 a 0 Sport.
FICHA TÉCNICA
- Palmeiras 5 x 0 Sport
- Quartas de final - Copa do Brasil Feminina
- 📍 Local: Arena Barueri, São Paulo (SP)
- 🕕 Horário: 18h (de Brasília)
- 🏟️ Público: 135 torcedores
- ⚽ Gols: Brena (39' 1T), Greyci Landazury (43' 1T), Isadora (46' 1T), Laís Melo (19' 2T) e Anny Marabá (31' 2T)
- Cartões: Nanda, Marcelinha, Andréia Maria, Yanca e Jéssica, todos amarelos, para atletas do Sport. No Palmeiras, apenas Anny Marabá foi advertida, também com amarelo.
- Arbitragem: Thayslane de Melo Costa (árbitra), Veridiana Contiliani Bisco (Assistente 1), Juliana Vicentin Esteves (Assistente 2) e Marianna Nanni Batalha (quarta árbitra)
PALMEIRAS: Kate Tapia, Poliana (Andressinha), Raíssa Bahia, Isadora, Carla, Greicy (Ana Guzmán), Yoreli, Brena (Ingryd), Rhay Coutinho, Tainá Maranhão (Laís Melo) e Amanda Gutierres (Anny Marabá). Técnica: Camilla Orlando.
SPORT: Nanda, Evinha, Débora X, Maria Clara, Marcelinha, Andréia, Kaline (Yanca), Tainá, Hayla (Larissa Regina), Gessica (Alessandra Negona) e Laysa. Técnica: Macarena Deichler.
