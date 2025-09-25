Depois de conduzir o Palmeiras à semifinal da Copa do Brasil Feminina com a goleada por 5 a 0 sobre o Sport, nesta quinta-feira (25), na Arena Barueri, a técnica Camilla Orlando pregou cautela ao falar sobre a sequência do torneio e rechaçou qualquer rótulo de favoritismo para o Verdão.

Além do Alviverde, São Paulo, Bahia e Ferroviária brigam pelo título, e um sorteio definirá as semifinais.

— É difícil falar de favoritismo antes do jogo acontecer, isso não é nosso, entende? A gente tem que pensar em trabalhar, em fazer um grande jogo. Essa leitura é muito mais da torcida, especulação da mídia. A gente sabe que jogo é dentro de campo. Então, o favoritismo está em fazermos um grande jogo e é isso que vamos nos preparar para fazer — pontuou a treinadora.

Palmeiras divide atenções

Mesmo reconhecendo o peso da Copa do Brasil no calendário, Camilla reforçou que o time precisa equilibrar forças entre as competições. O Verdão tem compromisso pelo Paulista Feminino já no próximo domingo (28), contra o São Paulo.

— Estamos felizes de avançar à semifinal, é uma competição que tem valor e história. Mas temos que colocar nossa energia também no Paulista, porque vamos jogar daqui a três dias. Quando houver o sorteio, vamos focar novamente na Copa do Brasil. Queremos chegar à final e buscar o título — afirmou.

Além dessas competições, as Palestrinas ainda disputarão, no mês de novembro, a Ladies Cup, torneio amador que reúne quatro equipes: Grêmio, Palmeiras, Gimnasia LP, da Argentina, e Peñarol, do Uruguai. O torneio acontece entre os dias 16 a 19 de outubro, no Estádio do Canindé em São Paulo.

