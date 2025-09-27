Décima rodada do Paulistão Feminino tem Choque-Rainha; veja onde assistir aos jogos

O Paulistão Feminino entra na reta final com o início da décima rodada, neste sábado (27). O líder Corinthians abre os jogos do fim de semana, que terá ainda Choque-Rainha e o embate entre Ferroviária e Santos.

O destaque é o clássico entre Palmeiras e São Paulo, que podem se enfrentar também na semifinal da Copa do Brasil Feminina. As Palestrinas eliminaram o Sport, enquanto as Soberanas fizeram história ao despachar as Brabas no Majestoso.

Histórico de Palmeiras x São Paulo

Desde 2019, os clubes se enfrentaram 18 vezes, entre Estadual e Brasileirão (A1 e A2). Nesse período, segundo o Sofascore, o São Paulo conquistou oito vitórias, enquanto o Palmeiras teve cinco - outros cinco jogos terminaram empatados.

No primeiro turno do Paulistão Feminino, as Palestrinas venceram por 3 a 2. Tainá Maranhão abriu o placar e Poliana ampliou, mas Day Silva descontou no final do primeiro tempo. Na segunra etapa, Bruna Calderan marcou contra para fazer 3 a 1 para o Palmeiras, e Crivelari diminuiu aos 40.

Ainda nesta temporada, mas pelo Brasileirão, quem venceu foi o São Paulo. Dudinha, vendida ao San Diego Wave, da NWSL, inaugurou o placar do jogo, que voltou a ficar igual aos 35 do segundo tempo, com Andressinha. Nos acréscimos, Karla Alves marcou e garantiu a vitória tricolor.

Classificação do Paulistão Feminino

O Corinthians lidera o estadual com 24 pontos e folga para o Palmeiras, segundo colocado, com 19. As Brabas venceram oito dos nove jogos disputados, perdendo somente para o São Paulo, que está em quarto lugar, empatado com a Ferroviária, com 14 pontos.

Brigando por uma vaga na zona de classificação para as semifinais, estão o Bragantino (5º) e o Santos (6º), ambos com 9 pontos. Taubaté, com seis, e Realidade Jovem, com um, fecham a tabela do Paulistão Feminino.

Ao todo, 14 rodadas são disputadas no campeonato. Ao fim, os quatro melhores times avançam para seguir na briga pelo título, que atualmente pertence ao Palmeiras.

Onde assistir os jogos do Paulistão Feminino

Sábado, 27

15h: Taubaté x Corinthians - onde assistir: Sportv

Domingo, 28

11h: Santos x Ferroviária - onde assistir: Hbo Max/Space e Record News 17h30: São Paulo x Palmeiras - onde assistir: Uol

Segunda-feira (29)

17h: Bragantino x Realidade Jovem - onde assistir: Youtube Paulistão

