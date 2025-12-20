Campinas x Zawiercie: horário e onde assistir a disputa de 3° lugar no Mundial

Campinas e Zawiercie se enfrentam neste domingo (21), às 15h (de Brasília) pela disputa da medalha de bronze do Mundial de Clubes de vôlei masculino, no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA). O confronto terá transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

A última equipe brasileira viva no torneio não resistiu à pressão ofensiva do Perugia, da Itália, e foi superada por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/21. O ponteiro Acerola liderou o time brasileiro com 11 pontos, seguido por Renan Bonora, com oito, que saiu do banco de reservas e deu um novo ritmo ao jogo.

Do outro lado da rede, o ponteiro Ben Tara foi o destaque com 16 acertos, seguido pelo central Loser, com 11. O levantador Giannelli foi fundamental para manter a equipe coesa, assumindo a responsabilidade nos momentos de maior dificuldade.

Já o Zawiercie caiu para o Osaka, do Japão, em menos de duas horas, pelo placar de 3 sets a 0 (25/15, 25/23 e 25/16). O maior pontuador da partida foi o cubano Miguel López, da equipe asiática, com 13 acertos, seguido pelo oposto Yuji Nishida, com onze. Com o domínio imposto na semifinal, os japoneses chegam descansados para enfrentar os italianos na grande decisão.

Equipe do Campinas durante semifinal do Mundial de Clubes de vôlei masculino (Foto: Divulgação)

✅ Ficha Técnica

Campinas x Zawiercie - Disputa de terceiro lugar no Mundial de Clubes masculino de vôlei

📆 Data e hora: domingo, 21 de dezembro, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

