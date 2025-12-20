menu hamburguer
Onde assistir a final do Mundial de Clubes de vôlei masculino

Osaka e Perugia duelam pelo título

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 20/12/2025
20:14
Perugia durante a semifinal do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)
Perugia durante a semifinal do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)
Osaka e Perugia duelam pelo título do Mundial de Clubes de vôlei masculino neste domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA). O jogo tem transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Osaka atropelou o Zawiercie sem dificuldades. A partida terminou em menos de duas horas, no placar de 3 sets a 0, com parciais 25/15, 25/23 e 25/16. O maior pontuador da partida foi o cubano Miguel López, que defende a equipe asiática, com 13 acertos, seguido pelo oposto Yuji Nishida, com onze. Assim, a equipe chegar descansada para enfrentar os italianos.

➡️Osaka atropela equipe polonesa e avança para sua 1° final no Mundial

O Perugia, por sua vez, eliminou a última equipe brasileira do torneio, o Campinas. A partida também foi rápida e os italianos liquidaram por 3 sets a 0, com parciais 25/15, 25/16 e 25/21.

O ponteiro Ben Tara foi o maior pontuador da partida com 16 acertos, seguido pelo central Loser, com 11. O levantador Giannelli foi fundamental para manter a equipe unida e assumiu a responsabilidade nos momentos de maior dificuldade. Do lado brasileiro, Acerola liderou com 11 pontos, seguido por Renan Bonora, com oito, que saiu do banco de reservas e deu um novo ritmo ao jogo.

Perugia durante a semifinal do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)
Perugia durante a semifinal do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

✅ Ficha Técnica

Osaka x Perugia - Final Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data e hora: domingo, 21 de dezembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

