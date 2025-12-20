Villareal x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol
Villareal e Barcelona se enfrentam neste domingo (21), em jogo válido por La Liga. A bola rola às 12h15 (de Brasília), no El Madrigal, em Villareal (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Villarreal chega para este duelo de gigantes defendendo uma sequência impecável de seis vitórias consecutivas em La Liga, o que o colocou na 3ª posição e com a melhor defesa do campeonato (apenas 13 gols sofridos). Apesar de tropeços recentes em copas (derrotas para Copenhagen na Champions e Racing Santander na Copa do Rei), a equipe de Marcelino tem a vantagem estratégica de ter dois jogos a menos que os líderes. O grande desafio, no entanto, é histórico: o "Submarino Amarelo" não vence o Barcelona jogando em casa desde outubro de 2007, um tabu de quase duas décadas que tentarão quebrar para encostar no topo.
O Barcelona, líder isolado de La Liga, vive uma fase espetacular sob o comando de Hansi Flick, acumulando sete vitórias consecutivas no campeonato e ostentando o melhor ataque da competição com incríveis 49 gols marcados. Com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, os catalães apostam no seu poder de fogo avassalador para compensar a instabilidade defensiva que a equipe tem demonstrado na temporada. O objetivo é fechar o ano mantendo a "gordura" na liderança antes de enfrentar o clássico contra o Espanyol e a Supercopa da Espanha em janeiro.
Tudo sobre o jogo entre Villareal x Barcelona pelo Campeonato Espanhol (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Villareal x Barcelona
Campeonato Espanhol
📆 Data e horário: domingo, 21 de dezembro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: El Madrigal, em Villareal (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Villareal (Técnico: Marcelino):
Junior; Navarro, Foyth, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; De Jong, E Garcia; Yamal, Fermin, Raphinha; Torres
