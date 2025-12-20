menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Villareal x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol

Avatar
Lance!
Vila-real (ESP)
Dia 20/12/2025
14:21
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Villareal e Barcelona se enfrentam neste domingo (21), em jogo válido por La Liga. A bola rola às 12h15 (de Brasília), no El Madrigal, em Villareal (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Escudo Villareal
VIL
Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
18ª rodada
Campeonato Espanhol
Data e Hora
Domingo, 21 de dezembro, às 12h15 (Brasília)
Local
El Madrigal, em Villareal (ESP)
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

O Villarreal chega para este duelo de gigantes defendendo uma sequência impecável de seis vitórias consecutivas em La Liga, o que o colocou na 3ª posição e com a melhor defesa do campeonato (apenas 13 gols sofridos). Apesar de tropeços recentes em copas (derrotas para Copenhagen na Champions e Racing Santander na Copa do Rei), a equipe de Marcelino tem a vantagem estratégica de ter dois jogos a menos que os líderes. O grande desafio, no entanto, é histórico: o "Submarino Amarelo" não vence o Barcelona jogando em casa desde outubro de 2007, um tabu de quase duas décadas que tentarão quebrar para encostar no topo.

continua após a publicidade

O Barcelona, líder isolado de La Liga, vive uma fase espetacular sob o comando de Hansi Flick, acumulando sete vitórias consecutivas no campeonato e ostentando o melhor ataque da competição com incríveis 49 gols marcados. Com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, os catalães apostam no seu poder de fogo avassalador para compensar a instabilidade defensiva que a equipe tem demonstrado na temporada. O objetivo é fechar o ano mantendo a "gordura" na liderança antes de enfrentar o clássico contra o Espanyol e a Supercopa da Espanha em janeiro.

Tudo sobre o jogo entre Villareal x Barcelona pelo Campeonato Espanhol (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Villareal x Barcelona
Campeonato Espanhol
📆 Data e horário: domingo, 21 de dezembro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: El Madrigal, em Villareal (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ 
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -

continua após a publicidade

➡️Barcelona mira contratação de zagueiro da Premier League

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Villareal (Técnico: Marcelino):
Junior; Navarro, Foyth, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze

Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; De Jong, E Garcia; Yamal, Fermin, Raphinha; Torres

Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol do Barcelona sobre o Osasuna no Camp Nou (Foto: Josep LAGO / AFP)
Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol do Barcelona sobre o Osasuna no Camp Nou (Foto: Josep LAGO / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias