imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Que horas é a final da Copa do Brasil entre Vasco x Corinthians? Confira horário e informações

Alvinegros disputam título da Copa do Brasil

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
09:00
Vasco Corinthians Copa do Brasil
imagem cameraCorinthians x Vasco pela final da Copa do Brasil (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vasco e Corinthians disputam a final da Copa do Brasil neste domingo (21). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere, ge TV e Prime Video. ➡️Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

Confira informações sobre a final do Intercontinental

📆 Data e horário: domingo, 21 de dezembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere, ge TV e Prime Video
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR)
📺 VAR: Marco Fazekas (MG)

continua após a publicidade

Vasco

O Vasco da Gama chega à final tentando repetir o feito de 2011, quando conquistou o único título de Copa do Brasil de sua história. A equipe de Fernando Diniz aposta na força do Maracanã e na consistência defensiva mostrada ao longo do mata-mata, no qual superou Botafogo e Fluminense nos pênaltis. Para a decisão, o Cruzmaltino tem desfalques importantes, como Lucas Piton, Jair, Adson e Mateus Carvalho.

Vasco x Corinthians: Fernando Diniz comemorando a classificação para a final da Copa do Brasil (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
Fernando Diniz comemorando a classificação para a final da Copa do Brasil (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Corinthians

Do outro lado, o Corinthians busca o tetracampeonato da competição, após os títulos de 1995, 2002 e 2009. O time comandado por Dorival Júnior chega com força máxima e sem baixas por lesão ou suspensão. Depois de segurar o 0 a 0 em casa no jogo de ida, o Timão tenta exorcizar o histórico recente negativo no Maracanã para levantar mais um troféu nacional.

continua após a publicidade
Memphis em ação durante Corinthians e Vasco, pela final da Copa do Brasil (Foto: MARCUS ANGELO/Photo Premium/Gazeta Press)
Memphis em ação durante Corinthians e Vasco, pela final da Copa do Brasil (Foto: MARCUS ANGELO/Photo Premium/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

