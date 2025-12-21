Que horas é a final da Copa do Brasil entre Vasco x Corinthians? Confira horário e informações
Alvinegros disputam título da Copa do Brasil
Vasco e Corinthians disputam a final da Copa do Brasil neste domingo (21). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere, ge TV e Prime Video. ➡️Clique para assistir no SporTV
Confira informações sobre a final do Intercontinental
📆 Data e horário: domingo, 21 de dezembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere, ge TV e Prime Video
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR)
📺 VAR: Marco Fazekas (MG)
Vasco
O Vasco da Gama chega à final tentando repetir o feito de 2011, quando conquistou o único título de Copa do Brasil de sua história. A equipe de Fernando Diniz aposta na força do Maracanã e na consistência defensiva mostrada ao longo do mata-mata, no qual superou Botafogo e Fluminense nos pênaltis. Para a decisão, o Cruzmaltino tem desfalques importantes, como Lucas Piton, Jair, Adson e Mateus Carvalho.
Corinthians
Do outro lado, o Corinthians busca o tetracampeonato da competição, após os títulos de 1995, 2002 e 2009. O time comandado por Dorival Júnior chega com força máxima e sem baixas por lesão ou suspensão. Depois de segurar o 0 a 0 em casa no jogo de ida, o Timão tenta exorcizar o histórico recente negativo no Maracanã para levantar mais um troféu nacional.
