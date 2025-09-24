São Paulo elimina Corinthians e avança na Copa do Brasil Feminina
Camilinha, Carol Gil e Isa garantiram a classificação tricolor
O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (24) e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina. O jogo foi realizado no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).
Camilinha, camisa 10 do São Paulo, abriu o placar de falta e Vic Albuquerque deixou tudo igual. No início do segundo tempo, a zagueira Carol Gil e atacante Isa garantiram a classificação tricolor.
Como foi São Paulo e Corinthians
O jogo começou intenso. O Corinthians buscou o ataque pelo lado direito, enquanto o São Paulo respondeu em velocidade nos contra-ataques.
As Brabas chegaram em bola aérea, mas a goleira Carlinha foi bem. Logo depois, Jhonson arriscou de fora da área e levou perigo.
O São Paulo tentou equilibrar, mas o Corinthians cresceu. Day Rodríguez teve boa chance, arriscando de frente, mas a bola subiu demais. Aos 23’, o Timão acertou a trave e aumentou a pressão.
Aos 28’, quase gol do São Paulo: Bia Menezes saiu cara a cara com Lelê, que fechou o ângulo e fez grande defesa.
O Tricolor abriu o placar na bola parada. Aos 41’, Camilinha cobrou falta com perfeição, colocando no ângulo direito e abrindo o placar.
Nos acréscimos, porém, o Corinthians reagiu. Jhonson fez jogada individual e bateu cruzado. Vic Albuquerque apareceu bem para completar e deixar tudo igual: 1 a 1 no intervalo.
Logo na volta para o segundo tempo, o São Paulo retomou a frente. Após cruzamento para a área, a zaga corintiana se atrapalhou e Carol Gil aproveitou para balançar as redes.
Com a vantagem, o Tricolor cresceu no jogo e passou a explorar mais o lado esquerdo do campo, empurrando o rival para o campo defensivo.
O Corinthians teve grande chance com Duda Sampaio. A meia cobrou falta direto para o gol e Carlinha precisou desviar.
Consciente na partida, o São Paulo marcou com Isa, aos 44 do segundo tempo. A jovem atacante disputou corrida com Tamires, driblou Lelê e estufou as redes.
SÃO PAULO 2 X 1 CORINTHIANS - FICHA TÉCNICA
- 📆 Quarta, 24 de setembro, 18h (Brasília)
- 📍 Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).
- ⚽ Gols: Camilinha (41' 1T), Vic Albuquerque (47' 1T), Carol Gil (5' 2T) e Isa (43' 2T)
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Karla Alves (Anny), Aline Milene (Darlene) e Camilinha; Isa Guimarães, Duda Serrana e Giovanna Crivelari. Técnico: Thiago Viana.
CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Thaís Regina (Gisela Robledo), Mariza e Dayana Rodríguez (Ivana Fuso) ;Duda Sampaio, Tamires e Gabi Zanotti; Jhonnson (Letícia Monteiro) e Vic Albuquerque. Técnico: Lucas Piccinato.
