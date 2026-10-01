Fortaleza x Náutico: onde assistir, horário e escalações
Fortaleza x Náutico: pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Fortaleza e Náutico se enfrentam no dia 2 de outubro, às 21h35, no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Fortaleza vem de empate em casa contra o Athletic Club MG por 2 a 2, pela Série B, em 27 de setembro. Antes, venceu o Londrina-PR por 2 a 1 fora de casa, em 20 de setembro, e empatou em 1 a 1 com o Ceará em casa, no dia 13 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 2 de outubro de 2026, às 21h35
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 31
Fase: Temporada regular
O Náutico vem de vitória em casa contra o Sport por 3 a 1, pela Série B, em 26 de setembro. Antes, perdeu para o Cuiabá-MT por 3 a 0 fora de casa, em 21 de setembro, e empatou em 3 a 3 com o Operário-PR em casa, no dia 15 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 2 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 21h35 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Fortaleza
Técnico: Paulo Autuori
João Ricardo; Kaio Henrique, T. Cardona, Lucas Gazal e Maílton; Rodriguinho, Pierre e Lucas Sasha; Pedro Henrique, Luiz Fernando e Vitinho.
Náutico
Técnico: Bruno Pivetti
Muriel; Igor Fernandes, Betão, Ryan Carlos e Reginaldo; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Derek, Vinícius e Júnior Todinho.
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