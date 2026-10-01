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Grécia x Holanda: onde assistir, horário e escalações

Em Tessalônica, Grécia e Holanda duelam pela liderança na Uefa Nations League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 05:00
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UEFA Nations League 2026/2027 - Grécia x Holanda
Onde assistir ao vivo a partida entre Grécia e Holanda pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Grécia e Holanda se enfrentam nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Stadio Toumbas, em Tessalônica. O duelo é válido pela 3ª rodada da League A da Uefa Nations League 2026/27 e vale pontos cruciais no grupo das elites continentais. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo

GRE
HOL
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
01/10/2026, 15:45
Local
Stadio Toumbas - Thessaloníki
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Grécia e Holanda para a partida?

A Grécia chega para o confronto em grande fase e ostentando 100% de aproveitamento na competição nacional. Após duas vitórias consecutivas atuando fora de casa — 2 a 1 sobre a Sérvia e uma grande vitória por 1 a 0 diante da Alemanha —, a equipe do técnico Ivan Jovanović faz sua estreia diante de sua torcida no caldeirão do Stadio Toumbas. A aposta grega está na solidez defensiva e na boa fase do centroavante Vangelis Pavlidis para somar mais três pontos.

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A Holanda desembarca em solo grego, também invicta e em busca de assumir o topo da tabela. A seleção comandada por Ronald Koeman vem de um empate por 1 a 1 com a Alemanha e uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia fora de casa. Liderada pelo experiente zagueiro Virgil van Dijk e pela velocidade do trio de ataque com Cody Gakpo, Crysencio Summerville e Mexx Meerdink, a Laranja Mecânica projeta impor seu ritmo de jogo para garantir a vitória em Tessalônica.

Ficha do jogo: Grécia x Holanda
Competição: Uefa Nations League 2026/27 (League A - 3ª rodada)
📅 Data: quinta-feira, 1º de outubro de 2026
Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Stadio Toumbas, Tessalônica (Grécia)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)

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📋 Prováveis Escalações

GRÉCIA (Técnico: Ivan Jovanović):
K. Tzolakis; G. Vagiannidis, K. Mavropanos, P. Retsos e K. Tsimikas; C. Zafeiris, T. Androutsos e K. Karetsas; C. Tzolis, A. Tetteh e V. Pavlidis

HOLANDA (Técnico: Ronald Koeman):
B. Verbruggen; D. Dumfries, J. van Hecke, V. van Dijk e M. van de Ven; T. Reijnders, J. Veerman e R. Gravenberch; C. Gakpo, C. Summerville e M. Meerdink

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UEFA Nations League 2026/2027 - Grécia x Holanda
Onde assistir ao vivo a partida entre Grécia e Holanda pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)
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