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Juventude x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

Juventude x Operário-PR: pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Juventude x Operário-PR
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventude e Operário-PR pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Juventude e Operário-PR se enfrentam nesta 2 de outubro, às 20h45 no Estádio Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Juventude vem de vitória por 1 a 0 diante do América-MG, fora de casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe sofreu duas derrotas, para Sport e Athletic Club MG, ambas fora e em casa, respectivamente.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 2 de Outubro de 2026, às 20h45
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
Rodada: 31
Fase: Temporada regular

O Operário-PR vem de empate por 2 a 2 contra o Ceará, em casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe conquistou uma vitória fora de casa contra o Criciúma e um empate fora contra o Náutico.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 2 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Estádio Alfredo Jaconi
Estádio Alfredo Jaconi. Foto: Fernando Alves/Juventude
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