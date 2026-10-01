Juventude x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

Juventude e Operário-PR se enfrentam nesta 2 de outubro, às 20h45 no Estádio Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Juventude vem de vitória por 1 a 0 diante do América-MG, fora de casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe sofreu duas derrotas, para Sport e Athletic Club MG, ambas fora e em casa, respectivamente.

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FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 2 de Outubro de 2026, às 20h45

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Rodada: 31

Fase: Temporada regular

O Operário-PR vem de empate por 2 a 2 contra o Ceará, em casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe conquistou uma vitória fora de casa contra o Criciúma e um empate fora contra o Náutico.

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Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 2 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 20h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.