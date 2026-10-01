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Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e escalações

No Parken, Dinamarca e Portugal medem forças pela 3ª rodada da Liga das Nações

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 05:00
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UEFA Nations League 2026/2027 - Dinamarca x Portugal
Onde assistir ao vivo a partida entre Dinamarca e Portugal pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Dinamarca e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague. O confronto é válido pela 3ª rodada do Grupo A da Uefa Nations League 2026/27 e vale a liderança direta da chave. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

DNK
POR
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
01/10/2026, 15:45
Local
Parken - København
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Dinamarca e Portugal para a partida?

A Dinamarca chega para o duelo tentando fazer valer o fator casa no Parken para assumir o topo da tabela. Após reagir na competição com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o País de Gales na rodada anterior, a equipe comandada por Brian Riemer aposta no poder físico de sua linha defensiva e no faro de gol do atacante Rasmus Hojlund para superar a defesa portuguesa.

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Portugal desembarca em Copenhague embalado por um início 100% de aproveitamento nesta edição da Liga das Nações. Sob o comando de Roberto Martínez, a seleção lusa vem de vitórias sobre Noruega (2 a 1 fora de casa) e País de Gales (1 a 0) e busca manter a solidez tática de seu meio-campo para garantir mais três pontos e se isolar na liderança do grupo.

Ficha do jogo: Dinamarca x Portugal
Competição: Uefa Nations League 2026/27 (League A - 3ª rodada)
📅 Data: quinta-feira, 1º de outubro de 2026
Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Parken, Copenhague (Dinamarca)
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Disney+ (streaming)

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📋 Prováveis Escalações

DINAMARCA (Técnico: Brian Riemer):
F. Jörgensen; R. Kristensen, J. Andersen, O. Provstgaard e J. Mæhle; P. Dorgu, P. Højbjerg e M. Hjulmand; M. Damsgaard, G. Isaksen e R. Højlund

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez):
Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

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UEFA Nations League 2026/2027 - Dinamarca x Portugal
Onde assistir ao vivo a partida entre Dinamarca e Portugal pelo Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)
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