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São Bernardo x CRB-AL: onde assistir, horário e escalações

São Bernardo x CRB-AL: pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - São Bernardo x CRB-AL
Onde assistir ao vivo a partida entre São Bernardo e CRB-AL pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

São Bernardo e CRB-AL se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O São Bernardo vem de empate fora de casa contra o Novorizontino por 0 a 0, pela 30ª rodada da Série B. Antes disso, a equipe conquistou duas vitórias seguidas: 1 a 0 contra o Atlético-GO em casa e 2 a 0 contra o América-MG fora de casa.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 2 de outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo
Rodada: 31
Fase: Temporada regular

O CRB-AL, por sua vez, chega para o confronto após vitória em casa por 3 a 0 contra o Cuiabá-MT, pela 30ª rodada da Série B. A equipe também sofreu uma derrota recente para a Ponte Preta por 1 a 0 fora de casa, mas venceu o Sport por 2 a 1 em casa na 28ª rodada.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 2 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

São Bernardo
Técnico: Vinícius Bergantin
Alex Alves; Pará, Jemerson, Augusto e Mário Sérgio; Rodrigo Ferreira, Dudu Miraíma e Foguinho; Pedrinho, Felipe Garcia e Pedro Vitor.

CRB-AL
Técnico: Fábio Matias
Vitor Caetano; Reverson, Lyncon, Bressan e Hereda; Pedro Castro, Danielzinho e Crystopher; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.

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Estádio Primeiro de Maio
(Foto: Divulgação)
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