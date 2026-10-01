São Bernardo x CRB-AL: onde assistir, horário e escalações

São Bernardo e CRB-AL se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O São Bernardo vem de empate fora de casa contra o Novorizontino por 0 a 0, pela 30ª rodada da Série B. Antes disso, a equipe conquistou duas vitórias seguidas: 1 a 0 contra o Atlético-GO em casa e 2 a 0 contra o América-MG fora de casa.

continua após a publicidade

FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 2 de outubro de 2026, às 19h30

Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo

Rodada: 31

Fase: Temporada regular

O CRB-AL, por sua vez, chega para o confronto após vitória em casa por 3 a 0 contra o Cuiabá-MT, pela 30ª rodada da Série B. A equipe também sofreu uma derrota recente para a Ponte Preta por 1 a 0 fora de casa, mas venceu o Sport por 2 a 1 em casa na 28ª rodada.

continua após a publicidade

Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 2 de outubro de 2026

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

São Bernardo

Técnico: Vinícius Bergantin

Alex Alves; Pará, Jemerson, Augusto e Mário Sérgio; Rodrigo Ferreira, Dudu Miraíma e Foguinho; Pedrinho, Felipe Garcia e Pedro Vitor.

CRB-AL

Técnico: Fábio Matias

Vitor Caetano; Reverson, Lyncon, Bressan e Hereda; Pedro Castro, Danielzinho e Crystopher; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.

continua após a publicidade