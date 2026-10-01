Londrina-PR x Criciúma: onde assistir, horário e escalações
Londrina-PR x Criciúma: pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Londrina-PR e Criciúma se enfrentam no dia 2 de outubro, às 20h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Londrina-PR vem de derrota fora de casa para o Vila Nova-GO por 2 a 0, pela Série B, em 25 de setembro. Antes disso, perdeu em casa para o Fortaleza por 2 a 1, mas havia conquistado uma vitória em casa contra a Ponte Preta por 6 a 0, também pelo Brasileirão Série B 2026.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 2 de outubro de 2026, às 20h30
Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina, Paraná
Rodada: 31
Fase: Temporada regular
O Criciúma vem de vitória em casa contra o Avaí por 3 a 0, pela Série B, em 27 de setembro. Antes disso, sofreu derrotas em casa para o Operário-PR por 2 a 0 e fora para o Atlético-GO por 4 a 0, todas pelo Brasileirão Série B 2026.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 2 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina, Paraná
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Londrina-PR
Técnico: Rogério Micale
Luan Ribeiro; Heron, Wallace, Caio e Kauê Leonardo; Tárik, João Vitor e Guilherme Portuga; Herbert, João Andrade e Igor Bahia.
Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Airton; Luciano Castán, Rodrigo, Willean Lepo e Marcinho; Jean Irmer, Fellipe Mateus e Ronald; R. Otero, Waguininho e Nicolas.
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