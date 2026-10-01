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Londrina-PR x Criciúma: onde assistir, horário e escalações

Londrina-PR x Criciúma: pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x Criciúma
Onde assistir ao vivo a partida entre Londrina-PR e Criciúma pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Londrina-PR e Criciúma se enfrentam no dia 2 de outubro, às 20h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Londrina-PR vem de derrota fora de casa para o Vila Nova-GO por 2 a 0, pela Série B, em 25 de setembro. Antes disso, perdeu em casa para o Fortaleza por 2 a 1, mas havia conquistado uma vitória em casa contra a Ponte Preta por 6 a 0, também pelo Brasileirão Série B 2026.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 2 de outubro de 2026, às 20h30
Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina, Paraná
Rodada: 31
Fase: Temporada regular

O Criciúma vem de vitória em casa contra o Avaí por 3 a 0, pela Série B, em 27 de setembro. Antes disso, sofreu derrotas em casa para o Operário-PR por 2 a 0 e fora para o Atlético-GO por 4 a 0, todas pelo Brasileirão Série B 2026.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 2 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina, Paraná
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Londrina-PR
Técnico: Rogério Micale
Luan Ribeiro; Heron, Wallace, Caio e Kauê Leonardo; Tárik, João Vitor e Guilherme Portuga; Herbert, João Andrade e Igor Bahia.

Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Airton; Luciano Castán, Rodrigo, Willean Lepo e Marcinho; Jean Irmer, Fellipe Mateus e Ronald; R. Otero, Waguininho e Nicolas.

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estádio Vitorino Gonçalves Dias VGD Londrina
Foto: Rafael Martins/ Londrina EC
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