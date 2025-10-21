Real Madrid e Juventus terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta quarta-feira (22), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), às 16h (de Brasília). O jogo terá transmissão da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo RMA JUV 3ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira (22), às 16h (de Brasília) Local Santiago Bernabéu, em Madri (ESP) Árbitro Slavko Vinčić Assistentes Tomaž Klančnik, Andraž Kovačič, David Šmajc Var Bastian Dankert e Tiago Bruno Lopes Martins Onde assistir

O Real Madrid tenta manter os 100% de aproveitamento na Champions ao enfrentar a Juventus. A equipe comandada por Xabi Alonso venceu o Olympique de Marselha (2 a 1) e o Kairat Almaty (5 a 0), ocupando a vice-liderança do grupo, atrás do Bayern de Munique. Na preparação para o confronto, os Merengues venceram o Getafe por La Liga, com mais um gol de Kylian Mbappé, mantendo a liderança na tabela.

Kylian Mbappé treina em Valdebebas antes do jogo entre Real Madrid e Juventus, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

Do outro lado, a Juventus vive momento conturbado. A derrota por 2 a 0 para o Como, no último fim de semana, aumentou a pressão sobre o técnico Igor Tudor, que já enfrenta pedidos de demissão da torcida. O time soma dois empates na Champions e encara sequência decisiva, contra Real Madrid e Lazio.

Jogadores da Juventus reagem após a derrota para o Como pela Serie A (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Juventus (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 🆚 Juventus

3ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🕴️ Arbitragem: Slavko Vinčić (Eslovênia)

🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (Eslovênia), Andraž Kovačič (Eslovênia) e David Šmajc (Eslovênia)

📺 VAR: Bastian Dankert (Alemanha) e Tiago Bruno Lopes Martins (Portugal)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Valverde, Éder Militão, Raul Asencio e Álvaro Carreras; Camavinga e Tchouaméni; Franco Mastantuono, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

❌ Desfalques: Daniel Carvajal (lesão na panturrilha da perna direita), Dean Huijsen (lesão muscular na panturrilha da perna esquerda) e Antonio Rudiger (lesão no reto femoral da perna esquerda).

❓ Dúvidas: Trent Alexander-Arnold (fase final de recuperação), Dani Ceballos (sobrecarga muscular na coxa esquerda) e David Alaba (desconforto muscular).

⚫ Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Rugani, Lloyd Kelly e Federico Gatti; Pierre Kalulu, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso; Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Jonathan David.

❌ Desfalques: Juan Cabal (lesão no músculo bíceps femoral da coxa direita), Edon Zhegrova (recuperação de lesão no quadril), Bremer (ruptura do menisco medial do joelho esquerdo), Arkadiusz Milik (artroscopia no menisco do joelho esquerdo) e Carlo Pinsoglio (lesão no músculo da panturrilha esquerda).

