Manchester City e Sunderland se enfrentam neste sábado (6), às 12h (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo MCI SUN 15ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, 6 de dezembro, às 12h (de Brasília) Local Etihad Stadium, em Manchester (ING) Árbitro Andy Madley Assistentes Nicholas Hopton, Craig Taylor e Thomas Bramall (quarto árbitro) Var Michael Salisbury (VAR1) e Tony Harrington (AVAR) Onde assistir

Vice-líder com 28 pontos, o Manchester City recebe o Sunderland no Etihad Stadium sustentando o favoritismo pelo elenco mais forte e pelo desempenho consistente como mandante. A equipe de Pep Guardiola vive bom momento, mesmo após o susto contra o Fulham, quando viu uma vantagem de 5 a 1 cair para um placar apertado no fim. Nos últimos cinco jogos, o time registrou três vitórias e duas derrotas, sequência que mantém o clube firme na disputa pelo título.

continua após a publicidade

Recém-promovido e ocupando o G-6 na Premier League, o Sunderland chega à partida mostrando competitividade, mas ainda convivendo com oscilações. A equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota nas últimas cinco rodadas e tenta recuperar estabilidade após um período irregular. Com investimento alto na última janela e campanha acima das expectativas, os Black Cats enxergam o duelo como teste importante frente a um dos favoritos ao título.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Sunderland (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 🆚 Sunderland

15ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Andy Madley

🚩 Assistentes: Nicholas Hopton, Craig Taylor e Thomas Bramall (quarto árbitro)

📺 VAR: Michael Salisbury (VAR1) e Tony Harrington (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes (Khusanov), Rúben Dias, Josko Gvardiol e Nico O'Reilly; Nico González; Bernardo Silva (Rayan Cherki), Reijnders, Phil Fode e Doku; Haaland.

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)

Robin Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete e Reinildo; Xhaka e Noah Sadiki; Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi e Brian Brobbey.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial