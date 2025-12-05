Leeds x Liverpool: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 15ª rodada
Leeds United e Liverpool se enfrentam neste sábado (6), às 14h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Estádio Elland Road, em Leeds (ING), com transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Leeds chega ao confronto impulsionado pela vitória sobre o Chelsea por 3 a 1, resultado que encerrou uma sequência de quatro derrotas e tirou a equipe da zona de rebaixamento. Mesmo com o alívio momentâneo, o time ainda convive com irregularidade e busca maior estabilidade diante da torcida, especialmente no setor defensivo, que tem oscilado ao longo da temporada. Para este jogo, Daniel Farke não terá Daniel James e Sean Longstaff, ambos lesionados, mas conta com o bom momento de Dominic Calvert-Lewin para tentar pontuar novamente.
Do outro lado, o Liverpool vive fase atípica e tenta reencontrar consistência após vencer apenas uma das últimas cinco partidas e sofrer derrotas pesadas, como os 4 a 1 contra o PSV e os placares de 3 a 0 diante de Chelsea e Nottingham Forest. Apesar da oscilação, o atual campeão tenta usar o duelo para consolidar uma reação após empatar com o Sunderland e vencer o West Ham. Arne Slot não terá Jeremie Frimpong, Conor Bradley e Giovanni Leoni, todos lesionados, enquanto Mohamed Salah segue como principal referência ofensiva mesmo iniciando jogos recentes no banco.
Tudo sobre o jogo entre Leeds e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Leeds 🆚 Liverpool
15ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Elland Road, em Leeds (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Anthony Taylor
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Leigh Doughty (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Leeds United (Técnico: Daniel Farke)
Lucas Perri; Pascal Struijk, Joe Rodon e Jaka Bijol; Gabriel Gudmundsson, Anton Stach, Ethan Ampadu, Ao Tanaka e Jayden Bogle; Lukas Nmecha e Calvert-Lewin.
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Joe Gomez; Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Florian Wirtz e Mohamed Salah; Alexander Isak.
