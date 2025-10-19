Mbappé decide, Real Madrid vence Getafe e retoma liderança da La Liga
Vini Jr inicia no banco, mas muda a partida na segunda etapa
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid venceu o Getafe por 1 a 0, neste domingo (19), pela 9ª rodada da La Liga, no Estádio Alfonso Pérez. O atacante Kylian Mbappé foi o autor do único gol da vitória marcado no segundo tempo após a expulsão de Nyom, da equipe mandante.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o triunfo, o Real Madrid chega aos 24 pontos e retoma a liderança do Campeonato Espanhol, que estava com o Barcelona após a vitória dos culés sobre o Girona, no sábado (18).
Como foi Getafe x Real Madrid?
No primeiro tempo, o Real Madrid dominou o Getafe, criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu abrir o placar. Aos sete minutos, Mbappé foi acionado por Rodrygo, infiltrou na área e bateu para grande defesa de Soria. Na reta final, os merengues imprimiram grande pressão com Tchouameni arriscando de fora da área, mas batendo por cima da meta, Rodrygo recebendo uma bola de Bellingham e finalizando de canhota para outra intervenção de Soria e Alaba tendo uma chance em uma cobrança de falta, mas parando em outra bela defesa do goleiro espanhol.
No segundo tempo, o Getafe tentou umas estocadas na volta do intervalo e dificultou a criação do Real Madrid. Mbappé teve duas oportunidades, sendo uma com a bola rolando e outra em cobrança de falta, mas tirou tinta da trave em ambas as chances. Aos 31 minutos, os mandantes tiveram Nyom expulso por uma infração violenta sobre Vini Jr. E aos 34 minutos, Mbappé foi acionado por Arda Güler no meio da área e bateu com força para balançar as redes e abrir o placar para o Real Madrid. Na sequência, o camisa 10 foi acionado livre de marcação pelo lado esquerdo da área, tentou encobrir Soria, mas a finalização ficou fácil para a defesa do espanhol. Aos 38 minutos, Álex Sancris foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por uma falta em Vini Jr. Nos acréscimos, o Getafe quase chegou ao empate com Kamara sendo acionado dentro da área e finalizando de primeira, mas Courtois fez grande defesa para garantir o triunfo do time de Xabi Alonso.
Vini Jr muda o confronto
A entrada de Vini Jr no duelo entre Real Madrid e Getafe foi essencial para a construção da vitória merengue. O brasileiro foi responsável por duas expulsões da equipe adversária, que fez com que os merengues encontrassem mais espaços e pudessem controlar o confronto.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias