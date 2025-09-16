Em noite de Mbappé, Vini Jr e Rodrygo ajudam na virada do Real Madrid na Champions
Clube merengue estreia com vitória na competição
O Real Madrid começou com vitória a sua caminhada na Champions League. De virada, o time merengue bateu o Olympique de Marseille por 2 a 1 nesta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da fase de grupos. Mbappé marcou os dois gols da equipe espanhola, ambos de pênalti, enquanto Weah abriu o placar para os franceses.
No ataque, Rodrygo foi incisivo no primeiro tempo, sofrendo o primeiro pênalti convertido por Mbappé. O brasileiro teve boa atuação, mas recebeu poucas bolas. Na segunda etapa, foi substituído por Vini Jr, que também entrou bem, sofreu o segundo pênalti e ajudou a comandar a virada dos merengues.
Com o resultado, o Real Madrid estreia com pé direito na Champions League. O time conhece sua primeira vitória e alcança a parte de cima da tabela da Fase de Liga da competição. Por outro lado, o Marseille fica entre os últimos da tabela.
Real Madrid x Marseille: como foi o jogo?
O Real Madrid começou em ritmo intenso, pressionando o Marseille desde o apito inicial. Logo no primeiro minuto, Mbappé tentou uma bicicleta que passou rente à trave de Rulli. Aos quatro minutos, porém, os merengues perderam Alexander-Arnold, que sentiu a posterior da coxa e precisou sair. A lesão não mudou o ímpeto dos espanhóis, que seguiram atacando com Rodrygo e Mastantuono levando perigo.
Mesmo assim, quem abriu o placar foi o Marseille. Aos 21 minutos, Greenwood roubou a bola de Arda Güler no meio, avançou sem marcação e serviu Weah, que bateu firme, sem chances para Courtois. O gol esfriou o Bernabéu por alguns instantes.
Rodrygo, no entanto, se manteve decisivo. O brasileiro recebeu pela esquerda, driblou Kondogbia e acabou derrubado na área. Mbappé bateu o pênalti com segurança e empatou aos 28 minutos. O Real Madrid manteve a pressão e criou mais chances: Mastantuono carimbou a trave, Tchouaméni fez Rulli trabalhar e o goleiro argentino salvou finalizações de Mbappé e do próprio Rodrygo antes do intervalo.
O lance decisivo saiu aos 36 minutos. Vini Jr puxou o ataque pelas laterais, tabelou com Tchouaméni que tocou para Mbappé. O francês devolveu para o brasileiro com categoria, que tentou finalizar. A bola desviou em Medina, tocou no braço do defensor e o árbitro marcou pênalti. Novamente Mbappé cobrou com frieza, colocando o Real Madrid à frente. Com a virada, o time espanhol recuou, trocou passes e administrou o resultado. Courtois ainda salvou chute de Weah nos acréscimos para garantir a vitória.
O que vem por aí?
Após o duelo, o Real Madrid volta a campo no próximo sábado (20), no Santiago Bernabéu, às 11h15 (de Brasília), para enfrentar o Espanyol em jogo válido por La Liga. O Marseille, por sua vez, terá um clássico na próxima rodada do Campeonato Francês, encarando o PSG no domingo (21), às 15h45 (de Brasília), buscando reação após a derrota na estreia da fase de liga da Champions League.
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 2x1 Marseille
1ª rodada — Champions League
🗓️ Data e horário: terça-feira, dia 16 de setembro às 16h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
🥅 Gols: Weah (MAR 22'/1T), Mbappé (RMA 28/1T), Mbappé (RMA 36/2T)
🟨 Cartões amarelos: Tchouaméni (RMA); Pavard (MAR); Medina (MAR)
🟥 Cartões vermelhos: Carvajal (RMA)
⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono (Brahim), Güler, Rodrygo (Vini Jr); Mbappé
🔵 Marseille (Técnico: Roberto De Zerbi)
Rulli; Emerson Palmieri, Medina, Balerdi, Pavard; Kondogbia, Hojbjerg; Weah, O'Riley (Igor Paixão), Greenwoord; Aubameyang.
