Redação do Lance! crava os palpites da terceira rodada da Champions League; veja
Fase de liga retorna nesta terça-feira (21), às 13h45 (de Brasília)
A Champions League 2025/26 retorna com a terceira rodada da fase de liga, com duelos decisivos entre as principais equipes do futebol europeu. Nesta terça (21) e quarta-feira (22), torcedores do mundo inteiro poderão acompanhar partidas repletas de emoção e qualidade técnica, em uma disputa acirrada pela classificação às fases eliminatórias. Com o equilíbrio observado nas duas rodadas anteriores, cada ponto assume papel fundamental na definição das equipes que avançarão.
Enquanto clubes tradicionais buscam consolidar seu favoritismo, as surpresas da competição seguem em busca de afirmação. A equipe de Futebol Internacional do Lance!, composta por Emive Ferreira, Gabriel Bergone, Gabriel Mota, João Brandão, João Pedro Rodrigues, Pedro Ernesto e Tiago Mendes, analisou os jogos e apresenta a seguir a relação dos palpites em ordem cronológica.
📅 21/10 (terça-feira)
🕒 13:45 — Barcelona ⚔️ Olympiacos
3️⃣🆚1️⃣
4️⃣🆚0️⃣
3️⃣🆚0️⃣
3️⃣🆚1️⃣
4️⃣🆚0️⃣
5️⃣🆚0️⃣
3️⃣🆚0️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 3x0 e 4x0 (2 vezes cada)
🕒 13:45 — Kairat ⚔️ Pafos
0️⃣🆚2️⃣
1️⃣🆚0️⃣
1️⃣🆚1️⃣
1️⃣🆚1️⃣
1️⃣🆚1️⃣
3️⃣🆚1️⃣
0️⃣🆚1️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 1x1 (3 vezes)
🕒 16:00 — Arsenal ⚔️ Atlético de Madrid
1️⃣🆚2️⃣
1️⃣🆚0️⃣
3️⃣🆚1️⃣
2️⃣🆚0️⃣
0️⃣🆚2️⃣
1️⃣🆚1️⃣
1️⃣🆚1️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 1x1 (2 vezes)
🕒 16:00 — Bayer Leverkusen ⚔️ PSG
0️⃣🆚4️⃣
1️⃣🆚3️⃣
1️⃣🆚2️⃣
0️⃣🆚4️⃣
0️⃣🆚3️⃣
1️⃣🆚2️⃣
0️⃣🆚2️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 0x4 (2 vezes)
🕒 16:00 — Villarreal ⚔️ Manchester City
1️⃣🆚6️⃣
2️⃣🆚2️⃣
1️⃣🆚2️⃣
2️⃣🆚0️⃣
1️⃣🆚2️⃣
2️⃣🆚3️⃣
0️⃣🆚2️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 1x2 (2 vezes)
🕒 16:00 — PSV ⚔️ Napoli
1️⃣🆚3️⃣
0️⃣🆚3️⃣
0️⃣🆚1️⃣
0️⃣🆚3️⃣
1️⃣🆚3️⃣
0️⃣🆚2️⃣
1️⃣🆚2️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 1x3 (2 vezes)
🕒 16:00 — Copenhagen ⚔️ Borussia Dortmund
0️⃣🆚1️⃣
0️⃣🆚1️⃣
1️⃣🆚2️⃣
1️⃣🆚2️⃣
0️⃣🆚1️⃣
1️⃣🆚1️⃣
0️⃣🆚2️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 0x1 (3 vezes)
🕒 16:00 — Union SG ⚔️ Inter de Milão
1️⃣🆚3️⃣
0️⃣🆚1️⃣
0️⃣🆚2️⃣
2️⃣🆚4️⃣
0️⃣🆚1️⃣
2️⃣🆚2️⃣
0️⃣🆚2️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 0x1 e 0x2 (2 vezes cada)
🕒 16:00 — Newcastle ⚔️ Benfica
2️⃣🆚2️⃣
2️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚2️⃣
1️⃣🆚1️⃣
3️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚0️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 2x0 (3 vezes)
📅 22/10 (quarta-feira)
🕒 13:45 — Galatasaray ⚔️ Bodö/Glimt
4️⃣🆚0️⃣
0️⃣🆚1️⃣
1️⃣🆚1️⃣
2️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚0️⃣
1️⃣🆚0️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 2x0 (3 vezes)
🕒 13:45 — Athletic Bilbao ⚔️ Qarabag
2️⃣🆚0️⃣
1️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚0️⃣
0️⃣🆚1️⃣
2️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚0️⃣
1️⃣🆚0️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 2x0 (4 vezes)
🕒 16:00 — Chelsea ⚔️ Ajax
3️⃣🆚1️⃣
2️⃣🆚0️⃣
3️⃣🆚1️⃣
2️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚1️⃣
3️⃣🆚1️⃣
2️⃣🆚0️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 2x0 (3 vezes)
🕒 16:00 — Atalanta ⚔️ Slavia Praga
1️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚0️⃣
3️⃣🆚1️⃣
1️⃣🆚1️⃣
0️⃣🆚0️⃣
1️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚0️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 2x0 (3 vezes)
🕒 16:00 — Eintracht Frankfurt ⚔️ Liverpool
0️⃣🆚1️⃣
3️⃣🆚3️⃣
1️⃣🆚2️⃣
4️⃣🆚1️⃣
1️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚4️⃣
0️⃣🆚2️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 Nenhum placar repetido
🕒 16:00 — Sporting ⚔️ Olympique de Marselha
2️⃣🆚4️⃣
0️⃣🆚2️⃣
2️⃣🆚2️⃣
1️⃣🆚3️⃣
1️⃣🆚2️⃣
1️⃣🆚2️⃣
1️⃣🆚1️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 1x2 (2 vezes)
🕒 16:00 — Monaco ⚔️ Tottenham
2️⃣🆚1️⃣
1️⃣🆚1️⃣
1️⃣🆚1️⃣
1️⃣🆚0️⃣
1️⃣🆚1️⃣
2️⃣🆚0️⃣
0️⃣🆚0️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 1x1 (3 vezes)
🕒 16:00 — Real Madrid ⚔️ Juventus
3️⃣🆚2️⃣
2️⃣🆚0️⃣
4️⃣🆚1️⃣
3️⃣🆚2️⃣
3️⃣🆚1️⃣
2️⃣🆚0️⃣
2️⃣🆚1️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 2x0 (2 vezes)
🕒 16:00 — Bayern de Munique ⚔️ Club Brugge
6️⃣🆚0️⃣
5️⃣🆚0️⃣
4️⃣🆚0️⃣
5️⃣🆚1️⃣
5️⃣🆚0️⃣
5️⃣🆚1️⃣
4️⃣🆚0️⃣
📊 Placar mais citado:
🥇 5x0 (2 vezes)
Ao final das oito rodadas da fase liga, os oito melhores colocados avançam direto para as oitavas de final. Já os que ficarem entre o nono e o 24° lugar disputam a fase de 16 avos, como espécie de repescagem, que define os outros oito qualificados e encaminha o mata-mata; e quem ficar de 25° a 36° dá adeus à disputa europeia, sem direito a descer para a Europa League, como antes era comum de ver. Após duas rodadas, confira a tabela da Champions League 2025/26:
|Posição
|Classificação
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
1
Bayern de Munique
6
2
2
0
0
8
2
6
100
2
Real Madrid
6
2
2
0
0
7
1
6
100
3
Paris Saint-Germain
6
2
2
0
0
6
1
5
100
4
Internazionale
6
2
2
0
0
5
0
5
100
5
Arsenal
6
2
2
0
0
4
0
4
100
6
Qarabag
6
2
2
0
0
5
2
3
100
7
Borussia Dortmund
4
2
1
1
0
8
5
3
66
8
Manchester City
4
2
1
1
0
4
2
2
66
9
Tottenham
4
2
1
1
0
3
2
1
66
10
Atlético de Madrid
3
2
1
0
1
7
4
3
50
11
Newcastle
3
2
1
0
1
5
2
3
50
11
Olympique de Marselha
3
2
1
0
1
5
2
3
50
13
Club Brugge
3
2
1
0
1
5
3
2
50
13
Sporting
3
2
1
0
1
5
3
2
50
15
Eintracht Frankfurt
3
2
1
0
1
6
6
0
50
16
Barcelona
3
2
1
0
1
3
3
0
50
16
Liverpool
3
2
1
0
1
3
3
0
50
18
Chelsea
3
2
1
0
1
2
3
-1
50
18
Napoli
3
2
1
0
1
2
3
-1
50
20
Union Saint-Gilloise
3
2
1
0
1
3
5
-2
50
21
Atalanta
3
2
1
0
1
2
5
-3
50
21
Galatasaray
3
2
1
0
1
2
5
-3
50
23
Juventus
2
2
0
2
0
6
6
0
33
24
Bodö/Glimt
2
2
0
2
0
4
4
0
33
25
Bayer Leverkusen
2
2
0
2
0
3
3
0
33
26
Villarreal
1
2
0
1
1
2
3
-1
16
27
Copenhagen
1
2
0
1
1
2
4
-2
16
27
PSV Eindhoven
1
2
0
1
1
2
4
-2
16
29
Olympiacos
1
2
0
1
1
0
2
-2
16
30
Monaco
1
2
0
1
1
3
6
-3
16
31
Slavia Praga
1
2
0
1
1
2
5
-3
16
32
Pafos
1
2
0
1
1
1
5
-4
16
33
Benfica
0
2
0
0
2
2
4
-2
0
34
Athletic Bilbao
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
35
Ajax
0
2
0
0
2
0
6
-6
0
36
Kairat
0
2
0
0
2
1
9
-8
0
