‘Esquecido’ pelo Real Madrid põe a Juventus no bolso e torcedores pedem: ‘Tem que voltar’

O Como venceu a Juventus por 2 a 0 na manhã deste domingo (19) no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em partida válida pela sétima rodada da Serie A. O resultado colocou o charmoso clube em igualdade de pontos com o maior campeão do futebol italiano, superando-o nos critérios de desempate, graças a um saldo de dois gols a mais. O grande destaque do confronto foi Nico Paz, argentino revelado pelo Real Madrid e contratado na última temporada, autor de um gol e de uma assistência.

Aos 21 anos e vestindo a camisa 10, Paz é considerado uma das principais promessas do futebol internacional. Com poucas oportunidades no time principal do Real Madrid, foi negociado com o clube de maior ascensão no futebol italiano, comandado pelo ícone Cesc Fàbregas. O time merengue, no entanto, manteve preferência de recompra, podendo exercer uma cláusula contratual para recontratar o atleta no contrato pelo valor de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). A transferência, concluída em 2024, foi fechada por 6 milhões de euros (cerca de R$ 36,2 milhões à época).

Como foi a partida? ⚽

O primeiro gol da partida entre Como e Juventus foi marcado logo aos quatro minutos de jogo, em uma jogada ensaiada de escanteio pelo lado direito iniciada nos pés de Paz. O meia optou pelo escanteio curto, recebeu a bola novamente na quina da área e cruzou com precisão em lançamento curvado. O zagueiro Marc Kempf apareceu livre e completou de pé esquerdo, acertando a parte superior da rede e abrindo o placar.

O segundo gol foi uma jogada individual de grande qualidade técnica de Paz. Em rápido contra-ataque, o argentino avançou pelo lado direito, conduziu a bola com a perna esquerda até a entrada da área, cortou com um toque sutil a marcação de Andrea Cambiaso e finalizou com força, cruzado e rasteiro, no canto direito do goleiro Michele Di Gregorio, definindo o 2 a 0 no placar.

Nico Paz finaliza para guardar o segundo gol do Como contra a Juventus (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Nesse contexto, torcedores do Real acordaram cedo para acompanhar a atuação de destaque da promessa e, nas redes sociais, fizeram um apelo pela sua volta ao clube. O entusiasmo reacende a expectativa em torno de Nico, que despontou nas categorias de base merengues na década passada. Nos últimos anos, o Madrid tem mantido uma política consistente de investimento em jogadores jovens, estratégia que ganha ainda mais força sob o comando técnico de Xabi Alonso. Abaixo, veja algumas das reações:

Tradução: Nico Paz tem que voltar.

Tradução: Nico Paz deveria retornar ao Real Madrid.

Tradução: Se Nico Paz não retornar ao Real Madrid na próxima temporada, será um dos maiores erros dos últimos anos.

