Chelsea x Manchester City: onde assistir, horário e escalações da final da FA Cup
As equipes se enfrentam na final da Copa da Inglaterra
- Matéria
- Mais Notícias
Chelsea e Manchester City se enfrentam neste sábado (16), às 11h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, pela grande final da FA Cup. A decisão da Copa da Inglaterra terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Relacionadas
- Futebol Internacional
João Pedro é comparado a Ibrahimovic por seu ex-treinador de Watford
Futebol Internacional15/05/2026
- Futebol Internacional
Seamus Coleman anuncia saída do Everton após 17 anos
Futebol Internacional15/05/2026
- Copa do Mundo
Sem Mitoma e Minamino, Japão divulga lista de convocados para a Copa do Mundo
Copa do Mundo15/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Chelsea chega para a decisão tentando salvar a temporada com um título importante. A equipe comandada por Enzo Maresca vive um momento de instabilidade e soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, além de dois empates e duas derrotas.
Na rodada mais recente da Premier League, os Blues empataram por 1 a 1 com o Liverpool. Antes disso, sofreram derrotas para Nottingham Forest e Brighton, resultados que aumentaram a pressão sobre o elenco na reta final da temporada. A única vitória recente veio justamente pela semifinal da FA Cup, quando venceram o Leeds United por 1 a 0.
Apesar das oscilações, o Chelsea aposta na força do elenco e no peso da camisa em Wembley para tentar voltar a conquistar a competição. O ataque, porém, preocupa: foram apenas cinco gols marcados nas últimas cinco partidas.
Do outro lado, o Manchester City chega embalado e vivendo momento muito mais consistente. A equipe de Pep Guardiola venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou apenas uma vez no período.
Na rodada passada, os Citizens bateram o Crystal Palace por 3 a 0, repetindo o mesmo placar aplicado sobre o Brentford anteriormente. O único tropeço recente foi no empate por 3 a 3 com o Everton. Além dos bons resultados, o City também apresenta números ofensivos impressionantes, com 12 gols marcados nas últimas cinco partidas.
O retrospecto recente do confronto também favorece o Manchester City. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, os Citizens venceram três vezes e houve dois empates. O duelo mais recente, pela Premier League, terminou com vitória do City por 3 a 0 em Stamford Bridge.
Tudo sobre Chelsea x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Manchester City
FA Cup – Final
📆 Data e horário: sábado, 16 de maio de 2026, às 11h (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Wembley, em Londres.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Chelsea (Técnico: Calum Mcfarlane)
Filip Jörgensen; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto e João Pedro.
🔷 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi e O'Reilly; Rodri (Reijnders), Bernardo Silva; Doku, Cherki e Semenyo; Haaland.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias