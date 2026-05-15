O Aston Villa recebe o Liverpool nesta sexta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, em confronto direto por vaga na próxima edição da Champions League. A partida válida pela Premier League terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+ Premium.

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Ficha do jogo AST LIV Campeonato Premier League 2025/2026 Data e Hora 15/05/2026, 16:00 Local Villa Park - Birmingham Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Aston Villa entra pressionado para encerrar a sequência negativa na reta decisiva da Premier League. A equipe comandada por Unai Emery soma 59 pontos, mesma pontuação do Liverpool, mas aparece atrás pelos critérios de desempate, ocupando a quinta colocação.

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Depois de oscilar nas últimas rodadas, o Villa vê o duelo em casa como decisivo para garantir matematicamente a vaga na próxima Champions League. Além disso, o clube também divide atenções com a final da Europa League contra o Freiburg, marcada para os próximos dias, o que aumenta ainda mais a importância do confronto desta sexta-feira.

Apesar do momento instável, o Aston Villa aposta na força do Villa Park, um dos grandes trunfos da equipe ao longo da temporada, para voltar a vencer e chegar embalado para a decisão continental.

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Do outro lado, o Liverpool tenta evitar um encerramento frustrante de temporada. Distante da disputa pelo título inglês e eliminado precocemente de outras competições, a classificação para a Champions League virou prioridade absoluta para os Reds.

A equipe de Arne Slot também soma 59 pontos e ocupa a quarta colocação. Uma vitória fora de casa garante a vaga antecipada no principal torneio europeu da próxima temporada, enquanto um tropeço pode deixar a definição para a última rodada e reabrir espaço para uma reação do Bournemouth, que ainda sonha com o G-5.

O técnico holandês segue convivendo com vários problemas físicos no elenco e precisará mais uma vez reorganizar a equipe, especialmente no setor ofensivo, diante das ausências importantes.

Tudo sobre Aston Villa x Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Aston Villa 🆚 Liverpool

Premier League – 37ª rodada

📆 Data e horário: sexta-feira, 15 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Villa Park, em Birmingham.

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟣 Aston Villa (Técnico: Unai Emery)

Dibu Martínez; Matty Cash, Konsa, Mings e Maatsen; Lindelöf, Tielemans, McGinn, Barkley e Rogers; Watkins.

🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Mamardashvili; Jones, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Ngumoha e Frimpong; Gakpo.

As equipes se enfrentam em confronto pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)

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