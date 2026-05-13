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Real Madrid x Oviedo: onde assistir, horário, escalações do jogo pela La Liga

As equipes se enfrentam pela 36° rodada do Campeonato Espanhol

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
12:09
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real madrid x oviedo(1)
imagem cameraReal Madrid e Oviedo se enfrentam pela La Liga (Foto: Arte/Lance!)
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O Real Madrid recebe o Real Oviedo nesta quinta-feira (14), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 36ª rodada de La Liga. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ Premium.

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Ficha do jogo

RMA
OVI
Campeonato
La Liga 2025/2026
Data e Hora
14/05/2026, 16:30
Local
Estadio Bernabéu - Madrid
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Real Madrid volta a campo ainda tentando digerir a derrota no clássico diante do Barcelona, resultado que confirmou o título espanhol do maior rival. Sem grandes objetivos nesta reta final, o time merengue apenas cumpre tabela nas últimas rodadas da competição.

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Na vice-liderança, com 77 pontos, a equipe tem vantagem confortável sobre o Villarreal e já começa a pensar no planejamento da próxima temporada. Mesmo assim, pressionado no cargo, Álvaro Arbeloa deve utilizar força máxima para tentar dar uma resposta após a atuação abaixo no clássico.

Os problemas físicos, porém, seguem atrapalhando o elenco merengue. O treinador não poderá contar com Ceballos, Éder Militão, Guler, Mendy, Rodrygo e Valverde.

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Do outro lado, o Oviedo vive situação ainda mais delicada. Lanterna da competição e já rebaixado para a segunda divisão, o clube apenas tenta encerrar sua participação de forma digna e aproveitar os últimos jogos para valorizar alguns atletas.

A equipe chega pressionada após quatro tropeços consecutivos e busca surpreender no Santiago Bernabéu para terminar a temporada com uma imagem melhor diante da torcida.

Tudo sobre Real Madrid x Oviedo (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Oviedo
36ª rodada – LALIGA

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 16h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid
Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Assencio e Fran García; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Brahim Díaz, Vinícius Jr. e Gonzalo García.

🔵 Oviedo
Escandell; Vidal, Costas, Calvo e Alhassane; Hassan, Colombatto, Reina e Fernández; Chaira e Viña.

As equipes se enfrentam pela 36° rodada do Campeonato Espanhol (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 36° rodada do Campeonato Espanhol (Foto: Arte/Lance!)

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