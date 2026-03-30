Onde Assistir

Argentina x Zâmbia: onde assistir e prováveis escalações do Amistoso Internacional

Confira todas as informações do duelo válido pela repescagem da Copa do Mundo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/03/2026
17:59
Argentina x Zâmbia em amistoso internacional (Arte: Lance!)
imagem cameraArgentina x Zâmbia em amistoso internacional (Arte: Lance!)
Argentina e Zâmbia se enfrentam nesta terça-feira (31), às 20h15 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires (ARG), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports (TV fechada).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Argentina entra em campo para seu último amistoso antes da Copa do Mundo, onde defenderá o título conquistado em 2022. Na primeira partida desta Data Fifa, também na Bombonera, a equipe de Lionel Scaloni venceu a Mauritânia por 2 a 1. O técnico deve voltar a fazer testes no time titular: Nico Paz, autor de um dos gols contra a Mauritânia, pode dar lugar a Mastantuono, enquanto Flaco López, do Palmeiras, pode receber uma chance no ataque. A atual campeã está no Grupo J do Mundial, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Argentina escudo onde assistir
ARG
Zambia escudo onde assistir
ZAM
Final
Repescagem Mundial
Data e Hora
terça-feira, 31 de março de 2026, às 18h (de Brasília)
Local
Estádio Akron, em Guadalajara (MEX)
Árbitro
Facundo Tello (ARG)
Assistentes
Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
Var
Hernan Mastrangelo (ARG)
Onde assistir

A Zâmbia, por sua vez, busca rejuvenescer seu elenco pensando no futuro após não passar da fase de grupos na Copa Africana de Nações. A equipe visitante tenta surpreender a campeã mundial em um dos estádios mais emblemáticos do continente sul-americano. O principal destaque é o atacante Patson Daka, referência ofensiva do time zambiano.

Tudo sobre Argentina x Zâmbia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 🆚 Zâmbia
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 20h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)
👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🔵 Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Dibu Martínez; Nahuel Molina, Romero, Senesi e Acuña; Mac Allister, Enzo Fernández e Thiago Almada; Nico Pazm Nicolás González e Julián Álvarez.

🟢🔴 Zâmbia (Técnico: Moses Sichone)
Willard Mwanza; Kondwani Chiboni, Frederick Mwimanzi, Dominic Chanda e Brian Chilimina; Owen Tembo, Wilson Chisala e Miguel Chaiwa; Pascal Phiri, Albert Kangwanda e Patson Daka.

Argentina x Zâmbia em amistoso internacional (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

