Argentina x Zâmbia: onde assistir e prováveis escalações do Amistoso Internacional
Confira todas as informações do duelo válido pela repescagem da Copa do Mundo
Argentina e Zâmbia se enfrentam nesta terça-feira (31), às 20h15 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires (ARG), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports (TV fechada).
A Argentina entra em campo para seu último amistoso antes da Copa do Mundo, onde defenderá o título conquistado em 2022. Na primeira partida desta Data Fifa, também na Bombonera, a equipe de Lionel Scaloni venceu a Mauritânia por 2 a 1. O técnico deve voltar a fazer testes no time titular: Nico Paz, autor de um dos gols contra a Mauritânia, pode dar lugar a Mastantuono, enquanto Flaco López, do Palmeiras, pode receber uma chance no ataque. A atual campeã está no Grupo J do Mundial, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.
A Zâmbia, por sua vez, busca rejuvenescer seu elenco pensando no futuro após não passar da fase de grupos na Copa Africana de Nações. A equipe visitante tenta surpreender a campeã mundial em um dos estádios mais emblemáticos do continente sul-americano. O principal destaque é o atacante Patson Daka, referência ofensiva do time zambiano.
✅ FICHA TÉCNICA
Argentina 🆚 Zâmbia
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 20h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)
👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪🔵 Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Dibu Martínez; Nahuel Molina, Romero, Senesi e Acuña; Mac Allister, Enzo Fernández e Thiago Almada; Nico Pazm Nicolás González e Julián Álvarez.
🟢🔴 Zâmbia (Técnico: Moses Sichone)
Willard Mwanza; Kondwani Chiboni, Frederick Mwimanzi, Dominic Chanda e Brian Chilimina; Owen Tembo, Wilson Chisala e Miguel Chaiwa; Pascal Phiri, Albert Kangwanda e Patson Daka.
