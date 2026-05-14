Nesta quinta-feira (14), a agenda do futebol reúne grandes jogos do Campeonato Espanhol, com destaque para Real Madrid x Real Oviedo, Valencia x Rayo Vallecano e Girona x Real Sociedad. O dia também conta com a final da Copa da Bélgica entre Union Saint-Gilloise x Anderlecht, partidas do Campeonato Saudita, Paulista Feminino e os jogos decisivos da quinta fase da Copa do Brasil com Botafogo, Grêmio, Athletico-PR, Corinthians, Fortaleza e Flamengo.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 14 de maio de 2026):

Copa da Bélgica (Final)

10h – Union Saint-Gilloise x Anderlecht – DAZN

Campeonato Espanhol

14h – Valencia x Rayo Vallecano – ESPN 4 e Disney+

15h – Girona x Real Sociedad – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

16h30 – Real Madrid x Real Oviedo – ESPN e Disney+

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Real Betis e Real Madrid empataram por 1 a 1 em La Liga (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

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Campeonato Saudita

15h – Al Ettifaq x Al Ittihad – Canal GOAT e BandSports

15h – Al Qadsiah x Al Hazem – Canal GOAT

Campeonato Paulista Feminino

16h – Mirassol (F) x Ferroviária (F) – Sportv 2

17h30 – RB Bragantino (F) x Corinthians (F) – Record News e HBO Max

19h30 – Santos (F) x Palmeiras (F) – Record News, HBO Max e CazéTV

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Copa do Brasil (Quinta Fase)

18h – Chapecoense x Botafogo – Sportv e Premiere

19h – Confiança x Grêmio – Prime Video

19h – Atlético-GO x Athletico-PR – Sportv 2 e Premiere

19h30 – Corinthians x Barra-SC – Prime Video

20h – CRB x Fortaleza – Prime Video

21h30 – Vitória x Flamengo – Sportv e Premiere

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