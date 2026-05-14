Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (14/05/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta quinta-feira (14), a agenda do futebol reúne grandes jogos do Campeonato Espanhol, com destaque para Real Madrid x Real Oviedo, Valencia x Rayo Vallecano e Girona x Real Sociedad. O dia também conta com a final da Copa da Bélgica entre Union Saint-Gilloise x Anderlecht, partidas do Campeonato Saudita, Paulista Feminino e os jogos decisivos da quinta fase da Copa do Brasil com Botafogo, Grêmio, Athletico-PR, Corinthians, Fortaleza e Flamengo.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 14 de maio de 2026):
Copa da Bélgica (Final)
10h – Union Saint-Gilloise x Anderlecht – DAZN
Campeonato Espanhol
14h – Valencia x Rayo Vallecano – ESPN 4 e Disney+
15h – Girona x Real Sociedad – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
16h30 – Real Madrid x Real Oviedo – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Saudita
15h – Al Ettifaq x Al Ittihad – Canal GOAT e BandSports
15h – Al Qadsiah x Al Hazem – Canal GOAT
Campeonato Paulista Feminino
16h – Mirassol (F) x Ferroviária (F) – Sportv 2
17h30 – RB Bragantino (F) x Corinthians (F) – Record News e HBO Max
19h30 – Santos (F) x Palmeiras (F) – Record News, HBO Max e CazéTV
➡️ Clique para assistir na HBO Max
Copa do Brasil (Quinta Fase)
18h – Chapecoense x Botafogo – Sportv e Premiere
19h – Confiança x Grêmio – Prime Video
19h – Atlético-GO x Athletico-PR – Sportv 2 e Premiere
19h30 – Corinthians x Barra-SC – Prime Video
20h – CRB x Fortaleza – Prime Video
21h30 – Vitória x Flamengo – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video
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