Brasil x Paraguai: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo amistoso sub-20
Confira todas as informações do amistoso entre as seleções
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Brasil e Paraguai (sub-20) se enfrentam nesta terça-feira (31), às 16h (de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP), em amistoso internacional da categoria sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no SporTV
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A Seleção Brasileira sub-20 entra em campo para o segundo amistoso consecutivo contra o Paraguai, sob o comando do técnico Paulo Victor. No primeiro confronto, realizado no último sábado em São José dos Campos, o Brasil venceu por 3 a 1, com grande atuação de Bruninho (Athletico-PR), autor de dois gols e uma assistência. Satisfeito com o desempenho ofensivo, o treinador deve manter a base da equipe, mas não descarta realizar alguns testes.
Ficha do jogo
O Paraguai, por sua vez, busca uma reação após a derrota no primeiro duelo. O técnico Antolín Alcaraz deve manter a base da equipe, com destaque para Delmás, que marcou o gol de pênalti na partida anterior, e Silvero, peças importantes no setor ofensivo.
Tudo sobre Brasil x Paraguai (sub-20) (onde assistir, horário, escalações e local):
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil (sub-20) 🆚 Paraguai (sub-20)
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢🟡 Brasil (sub-20) (Técnico: Paulo Victor)
João Pedro; Ryan, João Souza, João Ananias e Kauã Prates; Zé Lucas, Thiaguinho e Lucca (Erck Belé); Bruninho, Isaque (Gabriel Carvalho) e Heittor (Luca Meirelles).
🔴⚪Paraguai (sub-20) (Técnico: Antolín Alcaraz)
Sosa; Duarte, Coronel, Chaparro e González; Chena, Zarza e Sanabria (Vera); Silvero, Delmás e Villalba (Gamarra).
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