Vitória x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Vitória e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida no Barradão, em Salvador (BA), que vale vaga para as oitavas de final, terá transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.

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No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Evertton Araújo e Pedro. Assim, um empate fora de casa garante a classificação ao Rubro-Negro carioca. Já um triunfo do Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Comemoração de Evertton Araújo contra o Vitória (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Ficha do jogo VIT FLA Copa do Brasil 5ª fase Data e Hora Quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Barradão, Salvador (BA) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Como chega o Vitória

O Vitória contará com o forte apoio da torcida, que esgotou os ingressos para a partida. Para o confronto, o técnico Jair Ventura terá os retornos de Erick e Matheuzinho, que cumpriram suspensão no último fim de semana, pelo Brasileirão.

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Por outro lado, o zagueiro Cacá, que ficou fora da partida contra o Fluminense devido a dores musculares, ainda é dúvida para o duelo.

Como chega o Flamengo

O Flamengo tem desfalques importantes para a partida. Além de Arrascaeta, que se recupera de uma fratura na clavícula direita e ainda não tem prazo de retorno, Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem sem liberação para voltar aos jogos. Ambos realizam trabalhos com a fisioterapia e a preparação física. Já Plata está fora após sofrer um forte trauma no joelho esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio.

Quem volta a ficar à disposição é Wallace Yan. O atacante ficou fora dos últimos jogos por decisão técnica de Leonardo Jardim, que explicou o motivo após a partida contra o Grêmio.

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➡️ Promessa em xeque: Wallace Yan decepciona e perde espaço no Fla

— O mesmo motivo de qualquer jogador quando não é relacionado: neste momento, não era ele quem agregaria soluções à equipe, mas outros jogadores. É um atleta jovem, talentoso, e eu já falei isso anteriormente. Nesta última semana, ele não estava totalmente integrado para ajudar a equipe e, por isso, ficou trabalhando. Mas, com certeza, em um futuro próximo, pode voltar a ser uma solução, como já foi anteriormente. Nós gostamos dele, é um menino da base, mas todos os jogadores precisam estar integrados a uma dinâmica coletiva, acima de tudo. A base que rege nossa equipe é o desempenho coletivo, e essa é a nossa ideia — disse Leonardo Jardim.

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Confira as informações do jogo Vitória x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X FLAMENGO

COPA DO BRASIL - JOGO DE VOLTA DA 5ª FASE

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

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