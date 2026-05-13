Chapecoense x Botafogo: onde assistir ao confronto pela Copa do Brasil

Chapecoense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), na Arena Condá, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O clube carioca chega em vantagem após vencer por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol de Alex Telles nos minutos finais, e joga por um empate para avançar às oitavas de final.

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📺O jogo será transmitido pelo Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

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Ficha do jogo CHA BOT Copa do Brasil 5ª fase - jogo de volta Data e Hora Quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 18h (de Brasília) Local Arena Condá Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES) Var Daiane Muniz (SP) Onde assistir Não definido

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⭐Últimos confrontos:

O confronto desta quinta marca o terceiro duelo entre as equipes em menos de um mês, período em que o Botafogo venceu os dois jogos anteriores.

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Na temporada 2026, Botafogo e Chapecoense já se enfrentaram duas vezes, ambas com domínio botafoguense. Pelo Brasileirão, o Glorioso goleou por 4 a 1 em Chapecó, com dois gols de Edenílson e outros dois de Matheus Martins. Dias depois, venceu novamente no Nilton Santos, por 1 a 0, no jogo de ida da Copa do Brasil, com gol de Alex Telles nos minutos finais.

Alex Telles fez o gol do Botafogo contra a Chapecoense pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O histórico dos confrontos diretos é amplamente favorável ao clube alvinegro. Em 12 partidas entre as equipes, o Botafogo venceu oito vezes, contra três triunfos da Chapecoense e um empate. Mesmo na Arena Condá, a Chape venceu apenas duas das seis partidas disputadas como mandante diante do Glorioso.

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Como a Chapecoense e o Botafogo chegam para o jogo?

A Chapecoense atravessa seu momento mais delicado desde o retorno à Série A. "Virtualmente rebaixado" após quatro temporadas longe da elite, o clube catarinense venceu apenas uma vez no Campeonato Brasileiro: o 4 a 2 sobre o Santos, na estreia, em 28 de janeiro. Desde então, a equipe acumulou seis empates e sete derrotas nos 13 jogos seguintes.

Nem mesmo a Arena Condá tem servido como ponto de recuperação consistente. Somando todas as competições, a Chapecoense só tem quatro vitórias como mandante e sofreu 20 em 12 jogos. Pelo Brasileirão, porém, o rendimento é ainda mais preocupante. A equipe sofreu gols em nove dos últimos dez jogos em casa pela Série A.

Do outro lado, o Botafogo vive cenário mais estável, embora ainda oscile no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Franclim Carvalho, o Glorioso ocupa a 11ª colocação, com 18 pontos e um jogo a menos em relação à maioria dos concorrentes.

Em dez partidas à frente da equipe, Franclim acumula cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. A classificação antecipada na Copa Sul-Americana, confirmada após a vitória por 2 a 1 sobre o Racing, também aumentou a confiança do elenco para o duelo pela Copa do Brasil.