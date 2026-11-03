Atlético de Madrid x Bayern Munique: onde assistir, horário e escalações

Atlético de Madrid e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Invicto há nove partidas, o time espanhol tenta aproveitar o mando de campo para conquistar mais três pontos. Já os alemães chegam com problemas no setor ofensivo e apostam em Harry Kane, que está perto de igualar um recorde histórico da competição. A partida terá transmissão da HBO Max. Clique para assistir na HBO MAX.

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Ficha do jogo ATM BAY Campeonato Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 Data e Hora 03/11/2026, 17:00 Local Riyadh Air Metropolitano - Madrid Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

O Atlético de Madrid ocupa a 16ª colocação da Champions League, com quatro pontos. Depois de perder para o Liverpool na estreia, a equipe de Diego Simeone venceu o Manchester United por 2 a 0 e empatou em 1 a 1 com o Stuttgart. No Campeonato Espanhol, vive uma sequência positiva: venceu o Levante por 2 a 0 na última rodada e chegou à sétima vitória consecutiva, mantendo a segunda posição, com 28 pontos.

Para o confronto, Simeone não poderá contar com Morten Hjulmand, suspenso após ser expulso na rodada anterior. Koke e Johnny Cardoso também são dúvidas por problemas físicos.

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O Bayern de Munique soma cinco pontos na fase de liga, após uma vitória e dois empates. A equipe alemã vem de igualdade por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, pela Bundesliga, competição na qual segue na liderança.

O principal destaque é Harry Kane. O atacante marcou nas últimas dez partidas do Bayern pela Champions e precisa balançar as redes mais uma vez para igualar o recorde de Cristiano Ronaldo, que marcou em 11 jogos consecutivos no torneio. O time, porém, terá uma série de desfalques, incluindo Jamal Musiala, Luis Díaz e Serge Gnabry. Manuel Neuer também é dúvida.

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Ficha técnica

ATLÉTICO DE MADRID 🆚 BAYERN DE MUNIQUE

🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga

📆 Data e horário: Terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Metropolitano, Madri, Espanha

📺 Transmissão: Space e HBO Max

Prováveis escalações

🔴 ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Grimaldo; Simeone, Barrios, Baena e Lookman; Julián Álvarez e Jonathan David.

🔴 BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Aaron Danks)

Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Davies; Kimmich e Pavlovic; Olise, Bischof e Karl; Harry Kane.

Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético de Madrid e Bayern Munique pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

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