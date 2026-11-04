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Botafogo-SP x Londrina-PR: onde assistir, horário e escalações

Botafogo-SP x Londrina-PR: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 04:30
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Brasileirão Série B 2026 - Botafogo-SP x Londrina-PR
Onde assistir ao vivo a partida entre Botafogo-SP e Londrina-PR pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Botafogo-SP e Londrina-PR se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Botafogo-SP empatou com o Sport por 1 a 1 em casa, pela Série B. Já o Londrina-PR foi derrotado pelo América-MG por 3 a 1 em casa, também pela Série B.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 5 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 5 de novembro de 2026, às 19h30
Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo
Rodada: 37
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Botafogo-SP
Técnico: Cláudio Tencati
Victor Souza; Darlan, Vilar, Jonathan e Felipe Vieira; Gabriel Inocêncio, L. Maciel e Rafael Gava; Everton Morelli, Zé Hugo e Hygor.

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Londrina-PR
Técnico: Hugo Chacon
Luan Ribeiro; Artur, Wallace, Caio e Kauê Leonardo; Tárik, Geovane Meurer e Lucas Marques; Herbert, Vitinho e William Pottker.

Arena Nicnet (Botafogo - SP)
Arena Nicnet (Botafogo – SP) Foto: Divulgação/ Botafogo-SP
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