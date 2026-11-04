Botafogo-SP x Londrina-PR: onde assistir, horário e escalações
Botafogo-SP x Londrina-PR: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Botafogo-SP e Londrina-PR se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Botafogo-SP empatou com o Sport por 1 a 1 em casa, pela Série B. Já o Londrina-PR foi derrotado pelo América-MG por 3 a 1 em casa, também pela Série B.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 5 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 5 de novembro de 2026, às 19h30
Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo
Rodada: 37
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Botafogo-SP
Técnico: Cláudio Tencati
Victor Souza; Darlan, Vilar, Jonathan e Felipe Vieira; Gabriel Inocêncio, L. Maciel e Rafael Gava; Everton Morelli, Zé Hugo e Hygor.
Londrina-PR
Técnico: Hugo Chacon
Luan Ribeiro; Artur, Wallace, Caio e Kauê Leonardo; Tárik, Geovane Meurer e Lucas Marques; Herbert, Vitinho e William Pottker.
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