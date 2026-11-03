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Barcelona x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações

Barcelona x Aston Villa: pela 4ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 12:30
Atualizado há 1 minutos
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Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Barcelona x Aston Villa
Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Aston Villa pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

Barcelona e Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Após perder a invencibilidade para o PSG, por 4 a 2, na última rodada, o time espanhol busca a recuperação diante dos ingleses, que venceram os três primeiros jogos da competição. A partida terá transmissão do SBT, na TV aberta, e da HBO Max, no streaming. Clique para assistir na HBO MAX.

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Ficha do jogo

FCB
AST
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
03/11/2026, 17:00
Local
Spotify Camp Nou - Barcelona
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Barcelona tenta se recuperar da derrota para o PSG na rodada anterior da Champions League. Com seis pontos, a equipe de Hansi Flick ocupa a parte de cima da tabela. O time, porém, chega embalado pela goleada por 6 a 1 sobre o Alavés, por La Liga, resultado que manteve a liderança do Campeonato Espanhol, com 30 pontos em 11 rodadas.

Para o confronto, Flick tem uma série de desfalques por lesão: Dani Olmo, Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé, Xavi Espart e Roony Bardghji. Mesmo com as baixas, o Barcelona aposta no retrospecto como mandante: são 15 partidas consecutivas sem perder em casa para equipes inglesas em competições da Uefa.

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O Aston Villa, por sua vez, chega com 100% de aproveitamento na Champions. A equipe de Unai Emery venceu Club Brugge, Fenerbahçe e Viking, marcou 12 gols e ocupa a segunda colocação da fase de liga, atrás apenas do PSG.

O treinador também terá problemas para escalar a equipe. Amadou Onana, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka estão lesionados. O confronto ainda marca o reencontro de Emery com o Barcelona, adversário do PSG na histórica vitória por 6 a 1 sobre os franceses, nas oitavas de final da Champions de 2017, quando o técnico comandava o clube parisiense.

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Ficha técnica

BARCELONA 🆚 ASTON VILLA

🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga

📆 Data e horário: Terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha

📺 Transmissão: SBT e HBO Max

Prováveis escalações

🔵 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí e Balde; Pedri e Rodri; Lamine Yamal, Fermín López e Gordon; Raphinha.

🟣 ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; Kamara e João Gomes; McGinn, Manzambi e Buendía; Nicolas Jackson.

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Barcelona x Aston Villa
Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Aston Villa pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

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